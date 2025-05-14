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Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин
Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин
Геополитические соперники России вынашивают планы о смене власти в стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T12:35
2025-05-14T12:35
2025-05-14T12:35
сергей нарышкин
россия
служба внешней разведки (свр)
политика
внешняя политика
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Геополитические соперники России вынашивают планы о смене власти в стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы видим, что и как 100 лет назад, так и нынешние геополитические соперники, оппоненты России все так же раздражены огромностью нашей страны, ее величием, людскими и природными богатствами, все так же вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства", – цитирует Нарышкина РИА Новости. Он также подчеркнул, что покинувшие Россию политики из числа "городских сумасшедших" вынашивают планы расчленить страну на несколько частей при финансовой поддержке Запада.Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол, заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко заявил, что исторический Запад, каким мы привыкли его знать, может вовсе прекратить свое существование из-за внутреннего кризиса на фоне переустройства мира и перехода к многополярности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не сможет вернуть потерянные территории – МакронТрамп предостерег Запад от бесконечной войны в ЕвропеНАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган
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сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки (свр), политика, внешняя политика, коллективный запад, новости
Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин
Соперники вынашивают планы о смене власти и разделении России за счет Запада – СВР
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Геополитические соперники России вынашивают планы о смене власти в стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Мы видим, что и как 100 лет назад, так и нынешние геополитические соперники, оппоненты России все так же раздражены огромностью нашей страны, ее величием, людскими и природными богатствами, все так же вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства", – цитирует Нарышкина РИА Новости.
Он также подчеркнул, что покинувшие Россию политики из числа "городских сумасшедших" вынашивают планы расчленить страну на несколько частей при финансовой поддержке Запада.
"Мы хорошо знаем, что и сегодня есть мелкие группы так называемых городских сумасшедших у нас. Слава богу, большая часть из них освободила территорию Российской Федерации от своего присутствия. Но вынашивают планы при финансовой поддержке Запада расчленить Россию на несколько частей", – заявил директор Службы внешней разведки РФ.
Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол, заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко заявил, что исторический Запад, каким мы привыкли его знать, может вовсе прекратить свое существование
из-за внутреннего кризиса на фоне переустройства мира и перехода к многополярности.
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