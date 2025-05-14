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Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин

Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин

Геополитические соперники России вынашивают планы о смене власти в стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T12:35

2025-05-14T12:35

2025-05-14T12:35

сергей нарышкин

россия

служба внешней разведки (свр)

политика

внешняя политика

коллективный запад

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Геополитические соперники России вынашивают планы о смене власти в стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы видим, что и как 100 лет назад, так и нынешние геополитические соперники, оппоненты России все так же раздражены огромностью нашей страны, ее величием, людскими и природными богатствами, все так же вынашивают мечты и даже планы о смене государственной власти, государственного руководства", – цитирует Нарышкина РИА Новости. Он также подчеркнул, что покинувшие Россию политики из числа "городских сумасшедших" вынашивают планы расчленить страну на несколько частей при финансовой поддержке Запада.Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол, заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко заявил, что исторический Запад, каким мы привыкли его знать, может вовсе прекратить свое существование из-за внутреннего кризиса на фоне переустройства мира и перехода к многополярности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина не сможет вернуть потерянные территории – МакронТрамп предостерег Запад от бесконечной войны в ЕвропеНАТО не должна быть частью конфликта на Украине – Эрдоган

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нарышкин, россия, служба внешней разведки (свр), политика, внешняя политика, коллективный запад, новости