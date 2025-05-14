Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250514/smertelnoe-dtp-s-avtobusom-v-krymu--bastrykin-trebuet-doklad-1146430767.html
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад
Глава российского следствия Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Крыму. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T15:37
2025-05-14T15:57
новости крыма
ск рф (следственный комитет российской федерации)
дтп
дтп в крыму и севастополе
александр бастрыкин
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73cebb17b0998fd4b30228012db4f4b5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Крыму.Авария с участием рейсового автобуса и грузового фургона произошла во вторник утром на границе Красногвардейского и Джанкойского районов. Автобус перевозил 16 пассажиров из Луганска в Симферополь. Водитель автобуса погиб, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщалось ранее.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в ведомстве.12 взрослых и восемь детей пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю, сообщали ранее в Госавтоинспекция региона. Еще неделей ранее на дорогах региона произошло 19 ДТП, в которых три человека погибли, 21 получили ранения, в том числе четверо детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погибСмертельная авария с автобусом под Симферополем: водитель арестованДве фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396655_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_29d746fa6c569381df95a9d97f2149a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ск рф (следственный комитет российской федерации), дтп, дтп в крыму и севастополе, александр бастрыкин, крым
Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад

Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму

15:37 14.05.2025 (обновлено: 15:57 14.05.2025)
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Крыму.
Авария с участием рейсового автобуса и грузового фургона произошла во вторник утром на границе Красногвардейского и Джанкойского районов. Автобус перевозил 16 пассажиров из Луганска в Симферополь. Водитель автобуса погиб, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщалось ранее.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Николаевича Терентьева доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела", - сказано в сообщении СК.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в ведомстве.
12 взрослых и восемь детей пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю, сообщали ранее в Госавтоинспекция региона. Еще неделей ранее на дорогах региона произошло 19 ДТП, в которых три человека погибли, 21 получили ранения, в том числе четверо детей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погиб
Смертельная авария с автобусом под Симферополем: водитель арестован
Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
 
Новости КрымаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ДТПДТП в Крыму и СевастополеАлександр БастрыкинКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин
17:25Фигурантка дела о покушении на Аксенова получила 10 лет лишения свободы
17:22Керчь провела в последний путь троих героев спецоперации
17:07ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
16:5317 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области
16:48Крымские леса закрыли для посещения
16:33На Солнце произошла самая мощная вспышка – заденет ли Землю
16:27В Симферополе можно будет анонимно и бесплатно сделать тест на ВИЧ
16:03Как новые санкции Евросоюза отразятся на экспорте российской нефти
15:37Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад
15:28В Крыму посчитали "майских" туристов
15:16Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"
15:02Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
14:36ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых
14:24Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
14:09Трамп не исключил встречу с Путиным в Стамбуле
13:59Над Крымом сбили беспилотник
13:50Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле
13:03Армия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВО
12:46Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей
Лента новостейМолния