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Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад

Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Смертельное ДТП с автобусом в Крыму – Бастрыкин требует доклад

Глава российского следствия Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Крыму. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T15:37

2025-05-14T15:37

2025-05-14T15:57

новости крыма

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о смертельном ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Крыму.Авария с участием рейсового автобуса и грузового фургона произошла во вторник утром на границе Красногвардейского и Джанкойского районов. Автобус перевозил 16 пассажиров из Луганска в Симферополь. Водитель автобуса погиб, по факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщалось ранее.Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в ведомстве.12 взрослых и восемь детей пострадали в ДТП на дорогах Крыма за неделю, сообщали ранее в Госавтоинспекция региона. Еще неделей ранее на дорогах региона произошло 19 ДТП, в которых три человека погибли, 21 получили ранения, в том числе четверо детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погибСмертельная авария с автобусом под Симферополем: водитель арестованДве фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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