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Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое
Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое
В селе Пруды в Советском районе Крыма спасатели эвакуировали двоих человек из квартиры, где случился пожар из-за самодельного удлинителя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T11:48
2025-05-14T11:48
крым
советский район
пожар
гу мчс рф по республике крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В селе Пруды в Советском районе Крыма спасатели эвакуировали двоих человек из квартиры, где случился пожар из-за самодельного удлинителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.Как рассказали в ведомстве, огонь вспыхнул на балконе квартиры на втором этаже. Возгорание уничтожило личные вещи хозяев и было ликвидировано на площади шесть квадратных метров.Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев огонь не распространился на другие квартиры и балконы, пострадавших нет.Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщали, что в регионе в течение четырех праздничных дней пожарные 22 раза выезжали на ликвидацию техногенных возгораний, на которых были спасены 13 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:138 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Джанкое - двоих спаслиПожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированыПожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться
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РИА Новости Крым
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5
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крым, советский район, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия
Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое

В Советском районе Крыма из-за самодельного удлинителя сгорела квартира

11:48 14.05.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в двухэтажном доме в селе Пруды Советского района Крыма
Пожар в двухэтажном доме в селе Пруды Советского района Крыма
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В селе Пруды в Советском районе Крыма спасатели эвакуировали двоих человек из квартиры, где случился пожар из-за самодельного удлинителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.
Как рассказали в ведомстве, огонь вспыхнул на балконе квартиры на втором этаже. Возгорание уничтожило личные вещи хозяев и было ликвидировано на площади шесть квадратных метров.
"Дознаватели отдела надзорной деятельности по Советскому району выдвинули предварительную причину пожара: короткое замыкание самодельного удлинителя, который был подключен в розетку с термическими повреждениями", - говорится в сообщении.
Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев огонь не распространился на другие квартиры и балконы, пострадавших нет.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщали, что в регионе в течение четырех праздничных дней пожарные 22 раза выезжали на ликвидацию техногенных возгораний, на которых были спасены 13 человек.
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