https://crimea.ria.ru/20250514/samodelnyy-udlinitel-szheg-kvartiru-v-krymskom-sele--spaseny-dvoe-1146423714.html

Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое

Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое

В селе Пруды в Советском районе Крыма спасатели эвакуировали двоих человек из квартиры, где случился пожар из-за самодельного удлинителя. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T11:48

2025-05-14T11:48

2025-05-14T11:48

крым

советский район

пожар

гу мчс рф по республике крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В селе Пруды в Советском районе Крыма спасатели эвакуировали двоих человек из квартиры, где случился пожар из-за самодельного удлинителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.Как рассказали в ведомстве, огонь вспыхнул на балконе квартиры на втором этаже. Возгорание уничтожило личные вещи хозяев и было ликвидировано на площади шесть квадратных метров.Благодаря оперативным и профессиональным действиям огнеборцев огонь не распространился на другие квартиры и балконы, пострадавших нет.Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщали, что в регионе в течение четырех праздничных дней пожарные 22 раза выезжали на ликвидацию техногенных возгораний, на которых были спасены 13 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:138 человек эвакуировали из горящей многоэтажки в Джанкое - двоих спаслиПожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированыПожар в доме в Севастополе: дети успели самостоятельно эвакуироваться

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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