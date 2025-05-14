Рейтинг@Mail.ru
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250514/rossiya-polnostyu-obespechena-benzinom-i-dizelnym-toplivom-1146429355.html
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом. Цены остаются стабильными. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания штаба по... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T15:02
2025-05-14T15:02
александр новак
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
топливо
дизельное топливо
бензин
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_0:87:1618:997_1920x0_80_0_0_1fedaca23c433402a20d36bf8e1bd213.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом. Цены остаются стабильными. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.Вице-премьер поручил мониторить цены на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, а также обеспечить регулярность и равномерность продаж на Петербургской бирже для удовлетворения заявок в период повышенного летнего спроса. Он также поставил задачу проработать своевременные сроки доставки бензина по железной дороге.В целом Новак отметил, что слаженная работа структур и власти позволила подойти к периоду повышенного спроса на топливо с наличием достаточного предложения товара и ценами, не превышающими инфляцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили экспорт бензина для непроизводителейЦены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870747_178:0:1618:1080_1920x0_80_0_0_61503058b7a0a8c227ddb38ce9d26261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр новак, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), топливо, дизельное топливо, бензин, новости, россия
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом

Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом – Новак

15:02 14.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПистолеты на заправке
Пистолеты на заправке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом. Цены остаются стабильными. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.
"Цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются", – сказано в сообщении.
Вице-премьер поручил мониторить цены на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, а также обеспечить регулярность и равномерность продаж на Петербургской бирже для удовлетворения заявок в период повышенного летнего спроса. Он также поставил задачу проработать своевременные сроки доставки бензина по железной дороге.
"Прошу обратить внимание на проблему простоев вагонов при перевозке нефтепродуктов. Это невыгодно ни нефтяным компаниям, ни "РЖД". При взаимодействии с участниками рынка прошу определить ответственных за такие случаи и наладить механизм своевременной доставки грузов покупателям", – сказал вице-премьер.
В целом Новак отметил, что слаженная работа структур и власти позволила подойти к периоду повышенного спроса на топливо с наличием достаточного предложения товара и ценами, не превышающими инфляцию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России запретили экспорт бензина для непроизводителей
Цены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов
"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике
 
Александр НовакМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)ТопливоДизельное топливоБензинНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
14:36ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых
14:24Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
14:09Трамп не исключил встречу с Путиным в Стамбуле
13:59Над Крымом сбили беспилотник
13:50Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле
13:03Армия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВО
12:46Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей
12:35Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин
12:27Армия России освободила Михайловку в ДНР
12:21"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым
12:06Одно из самый героических сражений: подвигу брига "Меркурий" 196 лет
11:48Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое
11:36В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов
11:24В Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризма
10:58В Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая
10:36Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу
10:28Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку
10:06Симферополь частично остался без света
09:59В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие
Лента новостейМолния