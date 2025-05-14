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Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом. Цены остаются стабильными. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания штаба по... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T15:02
2025-05-14T15:02
2025-05-14T15:02
александр новак
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
топливо
дизельное топливо
бензин
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом. Цены остаются стабильными. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.Вице-премьер поручил мониторить цены на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, а также обеспечить регулярность и равномерность продаж на Петербургской бирже для удовлетворения заявок в период повышенного летнего спроса. Он также поставил задачу проработать своевременные сроки доставки бензина по железной дороге.В целом Новак отметил, что слаженная работа структур и власти позволила подойти к периоду повышенного спроса на топливо с наличием достаточного предложения товара и ценами, не превышающими инфляцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили экспорт бензина для непроизводителейЦены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике
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александр новак, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), топливо, дизельное топливо, бензин, новости, россия
Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
Внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом – Новак
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом. Цены остаются стабильными. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.
"Цены на топливо в розничном сегменте остаются стабильными, дефицит отсутствует. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. Поставки сельхозпроизводителям в период посевной кампании идут по плану, все заявки аграриев удовлетворяются", – сказано в сообщении.
Вице-премьер поручил мониторить цены на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, а также обеспечить регулярность и равномерность продаж на Петербургской бирже для удовлетворения заявок в период повышенного летнего спроса. Он также поставил задачу проработать своевременные сроки доставки бензина по железной дороге.
"Прошу обратить внимание на проблему простоев вагонов при перевозке нефтепродуктов. Это невыгодно ни нефтяным компаниям, ни "РЖД". При взаимодействии с участниками рынка прошу определить ответственных за такие случаи и наладить механизм своевременной доставки грузов покупателям", – сказал вице-премьер.
В целом Новак отметил, что слаженная работа структур и власти позволила подойти к периоду повышенного спроса на топливо с наличием достаточного предложения товара и ценами, не превышающими инфляцию.
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