https://crimea.ria.ru/20250514/rossiya-polnostyu-obespechena-benzinom-i-dizelnym-toplivom-1146429355.html

Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом

Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом

Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом. Цены остаются стабильными. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания штаба по... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T15:02

2025-05-14T15:02

2025-05-14T15:02

александр новак

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

топливо

дизельное топливо

бензин

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом. Цены остаются стабильными. Об этом сообщает пресс-служба кабмина по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов под руководством вице-премьера Александра Новака.Вице-премьер поручил мониторить цены на топливо в целом по стране и в отдельных регионах, а также обеспечить регулярность и равномерность продаж на Петербургской бирже для удовлетворения заявок в период повышенного летнего спроса. Он также поставил задачу проработать своевременные сроки доставки бензина по железной дороге.В целом Новак отметил, что слаженная работа структур и власти позволила подойти к периоду повышенного спроса на топливо с наличием достаточного предложения товара и ценами, не превышающими инфляцию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запретили экспорт бензина для непроизводителейЦены на бензин: как они зависят от добычи редкоземельных металлов"Настоящие друзья": Китай оценил сотрудничество с Россией в энергетике

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), топливо, дизельное топливо, бензин, новости, россия