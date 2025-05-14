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Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле
Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле
Помощник президента России Владимир Мединский утвержден главой делегации РФ для переговоров с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал глава государства... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T22:58
2025-05-14T23:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский утвержден главой делегации РФ для переговоров с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.Также в состав российской делегации в качестве членов вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.В качестве экспертов для переговоров с Украиной утверждены первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрахЗачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение Киев поставил условие для встречи в Стамбуле
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владимир путин (политик), стамбул, переговоры, украина, россия, турция, новости, политика, перемирие, новости сво
Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле

Путин утвердил Мединского главой делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле

22:58 14.05.2025 (обновлено: 23:21 14.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский утвержден главой делегации РФ для переговоров с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир Ростиславович – помощник президента Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в распоряжении.
Также в состав российской делегации в качестве членов вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

В качестве экспертов для переговоров с Украиной утверждены первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
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Владимир Путин (политик)СтамбулПереговорыУкраинаРоссияТурцияНовостиПолитикаПеремириеНовости СВО
 
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