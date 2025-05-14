https://crimea.ria.ru/20250514/putin-utverdil-sostav-delegatsii-na-peregovory-s-ukrainoy-v-stambule-1146443217.html

Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле

Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский утвержден главой делегации РФ для переговоров с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал глава государства... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T22:58

2025-05-14T22:58

2025-05-14T23:21

владимир путин (политик)

стамбул

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский утвержден главой делегации РФ для переговоров с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.Также в состав российской делегации в качестве членов вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.В качестве экспертов для переговоров с Украиной утверждены первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрахЗачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение Киев поставил условие для встречи в Стамбуле

стамбул

украина

россия

турция

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), стамбул, переговоры, украина, россия, турция, новости, политика, перемирие, новости сво