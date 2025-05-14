Путин утвердил состав делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле
Путин утвердил Мединского главой делегации РФ для переговоров с Украиной в Стамбуле
22:58 14.05.2025 (обновлено: 23:21 14.05.2025)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента России Владимир Мединский утвержден главой делегации РФ для переговоров с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир Ростиславович – помощник президента Российской Федерации (глава делегации)", - говорится в распоряжении.
Также в состав российской делегации в качестве членов вошли: замглавы МИД Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
В качестве экспертов для переговоров с Украиной утверждены первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
В качестве экспертов для переговоров с Украиной утверждены первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук и заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
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