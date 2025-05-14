https://crimea.ria.ru/20250514/pogoda-v-krymu-v-sredu-gde-proydut-kratkovremennye-massovye-dozhdi-1146371313.html

Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди

Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди

В среду в Крыму ночью без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T00:01

2025-05-14T00:01

2025-05-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324260_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_60dae3363b50625bfcc7baedbe717171.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.В Ялте переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +8...+10 градусов, днем +15...+17.В Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +5 до +10 градусов, днем от +15 до +18.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250513/temperatura-nizhe-normy-i-livnevye-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-nedele-1146403829.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр