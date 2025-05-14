Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250514/pogoda-v-krymu-v-sredu-gde-proydut-kratkovremennye-massovye-dozhdi-1146371313.html
Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди
Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди
В среду в Крыму ночью без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T00:01
2025-05-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324260_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_60dae3363b50625bfcc7baedbe717171.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.В Ялте переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +8...+10 градусов, днем +15...+17.В Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +5 до +10 градусов, днем от +15 до +18.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250513/temperatura-nizhe-normy-i-livnevye-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-nedele-1146403829.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1e/1145324260_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_3966571860871981fe0b72769404507c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди

В Крыму в среду днем пройдут кратковременные массовые дожди

00:01 14.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВесна в Севастополе
Весна в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на побережье до +10 градусов, днем +15…+20, в горах +8…+13 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.
В Ялте переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +8...+10 градусов, днем +15...+17.
В Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +5 до +10 градусов, днем от +15 до +18.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Вчера, 14:16Радио "Спутник в Крыму"
Температура ниже нормы и ливневые дожди: погода в Крыму на неделе
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
22:57Десятки тысяч добровольцев на СВО и темы переговоров в Стамбуле – главное
22:42Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг
22:21Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС
21:53Эксперт назвал роль Севастополя и ЧФ в возвращении Крыма в Россию
21:31Налог для тунеядцев хотят ввести в РФ: автор идеи рассказал об инициативе
21:16В Крыму пройдет кинофестиваль "Мост"
20:54В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку
20:32В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом
20:07Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"
19:51Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе
19:31В Севастополе простились с героем спецоперации
19:15Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров
18:48Путин указал на большой инвестиционный потенциал Донбасса и Новороссии
18:28Севастополь признали одним из лучших регионов России по качеству ЕГЭ
18:07В Красноперекопске легковушка сбила ребенка
17:43На Черноморском побережье обнаружили новые пятна мазута
17:30США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог
17:05Поезда "Таврия" привезли на майские в Крым и обратно 268 тысяч пассажиров
Лента новостейМолния