https://crimea.ria.ru/20250514/pogoda-v-krymu-v-sredu-gde-proydut-kratkovremennye-massovye-dozhdi-1146371313.html
Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди
Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди
В среду в Крыму ночью без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T00:01
2025-05-14T00:01
2025-05-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +16...+18.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.В Ялте переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +8...+10 градусов, днем +15...+17.В Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +5 до +10 градусов, днем от +15 до +18.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди
В Крыму в среду днем пройдут кратковременные массовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крыму ночью без осадков, лишь днем местами пройдут кратковременные дожди внутримассового характера. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6, на побережье до +10 градусов, днем +15…+20, в горах +8…+13 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6 градусов, днем +16...+18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +16...+18 градусов.
В Ялте переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +8...+10 градусов, днем +15...+17.
В Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха от +5 до +10 градусов, днем от +15 до +18.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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