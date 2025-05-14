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Погиб в боях в Курской области: в Крыму простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Погиб в боях в Курской области: в Крыму простились с героем СВО
Погиб в боях в Курской области: в Крыму простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Погиб в боях в Курской области: в Крыму простились с героем СВО
В Нижнегорском районе Крыма простились с погибшим в боях в Курской области гвардии сержантом 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T22:32
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антон кравец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с погибшим в боях в Курской области гвардии сержантом 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Евгением Голиковым. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.Евгений Голиков жил селе Дрофино. После окончания школы получил специальность в Белогорском училище, потом пошел в армию на срочную службу, а по ее завершении подписал контракт на три года. После демобилизации устроился на работу.В октябре 2022 года Евгения призвали в ряды Вооруженных сил РФ по частичной мобилизации. После боевой подготовки, в звании гвардии сержанта, направлен в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, в зону проведения специальной военной операции.Принимал участие в боях на Запорожском и Херсонском направлениях, в сражениях действовал смело и решительно, проявлял стойкость и бесстрашие.Евгений Голиков погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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утраты, память, крым, новости крыма, герои сво, антон кравец, нижнегорский район
Погиб в боях в Курской области: в Крыму простились с героем СВО

В Крыму проводили в последний путь героя СВО морпеха Евгения Голикова

22:32 14.05.2025 (обновлено: 22:33 14.05.2025)
 
Евгений Голиков
Евгений Голиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Нижнегорском районе Крыма простились с погибшим в боях в Курской области гвардии сержантом 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота Евгением Голиковым. Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.
Евгений Голиков жил селе Дрофино. После окончания школы получил специальность в Белогорском училище, потом пошел в армию на срочную службу, а по ее завершении подписал контракт на три года. После демобилизации устроился на работу.
В октябре 2022 года Евгения призвали в ряды Вооруженных сил РФ по частичной мобилизации. После боевой подготовки, в звании гвардии сержанта, направлен в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота, в зону проведения специальной военной операции.
Принимал участие в боях на Запорожском и Херсонском направлениях, в сражениях действовал смело и решительно, проявлял стойкость и бесстрашие.
Евгений Голиков погиб при выполнении боевой задачи на Курском направлении.
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УтратыПамятьКрымНовости КрымаГерои СВОАнтон КравецНижнегорский район
 
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