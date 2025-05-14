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Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день
Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о том, что планируется обсудить на переговорах с Киевом в Стамбуле. Над Черным морем сбили девять беспилотников. В... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T22:03
2025-05-14T22:03
главное за день
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крым
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украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о том, что планируется обсудить на переговорах с Киевом в Стамбуле. Над Черным морем сбили девять беспилотников. В Курской области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками – погибли трое. Российские войска освободили Михайловку в ДНР. В Крыму на майские праздники приехали более 350 тысяч туристов. Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова получила 10 лет колонии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подготовка российско-украинских переговоров в СтамбулеРоссийская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые могут состояться 15 мая, будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, исходя из этого, будет определен состав делегации.Ушаков добавил, что определением места проведения встречи занимаются российское генконсульство и турецкие власти.Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прилететь в Стамбул, если туда прибудет российский лидер Владимир Путин, чтобы переговорить с ним.При этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в Стамбул не в четверг, а в пятницу, 16 мая.Сбитые беспилотники над Черным морем и КрымомРоссийские средства ПВО в ночь на среду уничтожили девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, днем в среду один вражеский дрон был уничтожен над территорией Республики Крым.Жуткое ДТП в Курской областиВ среду в Железногорском районе Курской области рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами – Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что погибли водители обоих легковых автомобилей, предварительно пострадали 17 человек.В конце дня Хинштейн сообщил, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая – 37-летняя женщина. Ее травмы оказались слишком тяжелыми.По уточненным данным, различные травмы получили 18 человек, из них 15 находятся в больницах. Трем пострадавшим оказали помощь на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.Освобождение Михайловки в ДНРПодразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики .По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинские войска в зоне СВО потеряли убитыми и ранеными около 1400 военнослужащих.Туристы на майских праздниках в КрымуВ период майских праздников Крым посетили 358 тысяч туристов, сообщил министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.По его словам, это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Кроме того, по словам министра, только за первые два месяца текущего года санаторно-курортные комплексы приняли гостей на 29 процентов больше обычного. Доходы санаториев увеличились на 53% по отношению с аналогичным периодом.Приговор фигурантке дела о покушении на АксеноваЮжный окружной военный суд вынес приговор одному из трех фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.Оксана Ш. и ее подельники, скрыв в автомобиле самодельное взрывное устройство и дополнительные элементы, приехали в Крым и арендовали гаражный бокс, где в тайнике хранили взрывчатку.Они изучили места фактического проживания главы республики и места его возможного нахождения, чтобы осуществить на него покушение, но были задержаны правоохранителями.Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.
https://crimea.ria.ru/20250514/krymskie-lesa-zakryli-dlya-posescheniya-1146432497.html
https://crimea.ria.ru/20250514/otkrytie-pryamykh-aviareysov-mezhdu-rf-i-malayziey-prorabatyvaetsya---putin-1146434488.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, крым, в мире, украина, россия
Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день

Подготовка к переговорам в Стамбуле и беспилотники над Черным морем – главное за день

22:03 14.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о том, что планируется обсудить на переговорах с Киевом в Стамбуле. Над Черным морем сбили девять беспилотников. В Курской области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками – погибли трое. Российские войска освободили Михайловку в ДНР. В Крыму на майские праздники приехали более 350 тысяч туристов. Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова получила 10 лет колонии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Подготовка российско-украинских переговоров в Стамбуле

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые могут состояться 15 мая, будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, исходя из этого, будет определен состав делегации.
Ушаков добавил, что определением места проведения встречи занимаются российское генконсульство и турецкие власти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прилететь в Стамбул, если туда прибудет российский лидер Владимир Путин, чтобы переговорить с ним.
При этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в Стамбул не в четверг, а в пятницу, 16 мая.
Крымские леса закрыли для посещения для обеспечения пожарной безопасности
16:48
Крымские леса закрыли для посещения

Сбитые беспилотники над Черным морем и Крымом

Российские средства ПВО в ночь на среду уничтожили девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, днем в среду один вражеский дрон был уничтожен над территорией Республики Крым.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
17:37
Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин

Жуткое ДТП в Курской области

В среду в Железногорском районе Курской области рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами – Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что погибли водители обоих легковых автомобилей, предварительно пострадали 17 человек.
В конце дня Хинштейн сообщил, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая – 37-летняя женщина. Ее травмы оказались слишком тяжелыми.
По уточненным данным, различные травмы получили 18 человек, из них 15 находятся в больницах. Трем пострадавшим оказали помощь на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
18:00
Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг

Освобождение Михайловки в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики .
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинские войска в зоне СВО потеряли убитыми и ранеными около 1400 военнослужащих.
Озимые
18:56
Минсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозков

Туристы на майских праздниках в Крыму

В период майских праздников Крым посетили 358 тысяч туристов, сообщил министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.
По его словам, это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, по словам министра, только за первые два месяца текущего года санаторно-курортные комплексы приняли гостей на 29 процентов больше обычного. Доходы санаториев увеличились на 53% по отношению с аналогичным периодом.
Евпатория
19:28
Гидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей

Приговор фигурантке дела о покушении на Аксенова

Южный окружной военный суд вынес приговор одному из трех фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.
Оксана Ш. и ее подельники, скрыв в автомобиле самодельное взрывное устройство и дополнительные элементы, приехали в Крым и арендовали гаражный бокс, где в тайнике хранили взрывчатку.
Они изучили места фактического проживания главы республики и места его возможного нахождения, чтобы осуществить на него покушение, но были задержаны правоохранителями.
Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.
Ремонт дорожного полотна - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
20:02Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе на день перекроют часть улицы Желябова
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Заголовок открываемого материала
22:03Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день
21:43Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине
21:23В Кабардино-Балкарии юноша случайно убил девочку копьем на тренировке
20:48Ливадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоить
20:28В Крыму встречаются 70 туроператоров России и Белоруссии
20:02В Симферополе на день перекроют часть улицы Желябова
19:42Увеличилось число погибших ДТП с автобусом в Курской области
19:28Гидрокинезио и экзоскелеты: в Крыму откроют центр реабилитации детей
19:10Почва как источник силы: в Крыму создали препарат для роста урожайности
18:56Минсельхоз Крыма рассказал о состоянии озимых после заморозков
18:4414 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
18:31Крымский мост снова открыт для проезда
18:10Крымский мост закрыт для движения
18:00Спецпосланника Трампа не будет на переговорах в Стамбуле в четверг
17:37Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин
17:25Фигурантка дела о покушении на Аксенова получила 10 лет лишения свободы
17:22Керчь проводила в последний путь троих героев спецоперации
17:07ВСУ прицельно бьют по людям – в Белгородской области ранены четверо
16:5317 травмированы и двое погибли: жуткое ДТП с автобусом в Курской области
16:48Крымские леса закрыли для посещения
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