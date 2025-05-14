https://crimea.ria.ru/20250514/podgotovka-k-stambulu-i-bespilotniki-nad-chernym-morem-glavnoe-za-den-1146442335.html
Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день
Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Подготовка к Стамбулу и беспилотники над Черным морем: главное за день
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о том, что планируется обсудить на переговорах с Киевом в Стамбуле. Над Черным морем сбили девять беспилотников. В... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T22:03
2025-05-14T22:03
2025-05-14T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о том, что планируется обсудить на переговорах с Киевом в Стамбуле. Над Черным морем сбили девять беспилотников. В Курской области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками – погибли трое. Российские войска освободили Михайловку в ДНР. В Крыму на майские праздники приехали более 350 тысяч туристов. Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова получила 10 лет колонии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Подготовка российско-украинских переговоров в СтамбулеРоссийская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые могут состояться 15 мая, будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, исходя из этого, будет определен состав делегации.Ушаков добавил, что определением места проведения встречи занимаются российское генконсульство и турецкие власти.Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прилететь в Стамбул, если туда прибудет российский лидер Владимир Путин, чтобы переговорить с ним.При этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в Стамбул не в четверг, а в пятницу, 16 мая.Сбитые беспилотники над Черным морем и КрымомРоссийские средства ПВО в ночь на среду уничтожили девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.Кроме того, днем в среду один вражеский дрон был уничтожен над территорией Республики Крым.Жуткое ДТП в Курской областиВ среду в Железногорском районе Курской области рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами – Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что погибли водители обоих легковых автомобилей, предварительно пострадали 17 человек.В конце дня Хинштейн сообщил, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая – 37-летняя женщина. Ее травмы оказались слишком тяжелыми.По уточненным данным, различные травмы получили 18 человек, из них 15 находятся в больницах. Трем пострадавшим оказали помощь на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.Освобождение Михайловки в ДНРПодразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики .По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинские войска в зоне СВО потеряли убитыми и ранеными около 1400 военнослужащих.Туристы на майских праздниках в КрымуВ период майских праздников Крым посетили 358 тысяч туристов, сообщил министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.По его словам, это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Кроме того, по словам министра, только за первые два месяца текущего года санаторно-курортные комплексы приняли гостей на 29 процентов больше обычного. Доходы санаториев увеличились на 53% по отношению с аналогичным периодом.Приговор фигурантке дела о покушении на АксеноваЮжный окружной военный суд вынес приговор одному из трех фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.Оксана Ш. и ее подельники, скрыв в автомобиле самодельное взрывное устройство и дополнительные элементы, приехали в Крым и арендовали гаражный бокс, где в тайнике хранили взрывчатку.Они изучили места фактического проживания главы республики и места его возможного нахождения, чтобы осуществить на него покушение, но были задержаны правоохранителями.Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.
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https://crimea.ria.ru/20250514/otkrytie-pryamykh-aviareysov-mezhdu-rf-i-malayziey-prorabatyvaetsya---putin-1146434488.html
https://crimea.ria.ru/20250514/spetsposlannika-trampa-ne-budet-na-peregovorakh-v-stambule-v-chetverg-1146436700.html
https://crimea.ria.ru/20250514/minselkhoz-kryma-rasskazal-o-sostoyanii-ozimykh-posle-zamorozkov-1146435329.html
https://crimea.ria.ru/20250514/gidrokinezio-i-ekzoskelety-v-krymu-otkroyut-tsentr-reabilitatsii-detey-1146434314.html
https://crimea.ria.ru/20250514/v-simferopole-na-den-perekroyut-chast-ulitsy-zhelyabova-1146428394.html
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главное за день, новости, крым, в мире, украина, россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Помощник президента Юрий Ушаков рассказал о том, что планируется обсудить на переговорах с Киевом в Стамбуле. Над Черным морем сбили девять беспилотников. В Курской области рейсовый автобус столкнулся с двумя легковушками – погибли трое. Российские войска освободили Михайловку в ДНР. В Крыму на майские праздники приехали более 350 тысяч туристов. Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова получила 10 лет колонии.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Подготовка российско-украинских переговоров в Стамбуле
Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые могут состояться 15 мая, будет обсуждать и политические, и технические вопросы, заявил
помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, исходя из этого, будет определен состав делегации.
Ушаков добавил, что определением места проведения встречи занимаются российское генконсульство и турецкие власти.
Президент США Дональд Трамп заявил
, что готов прилететь в Стамбул, если туда прибудет российский лидер Владимир Путин, чтобы переговорить с ним.
При этом спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил
, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в Стамбул не в четверг, а в пятницу, 16 мая.
Сбитые беспилотники над Черным морем и Крымом
Российские средства ПВО в ночь на среду уничтожили девять украинских беспилотников
над акваторией Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, днем в среду один вражеский дрон был уничтожен
над территорией Республики Крым.
Жуткое ДТП в Курской области
В среду в Железногорском районе Курской области
рейсовый автобус "ЛиАЗ" столкнулся с двумя машинами – Hyundai Solaris и Toyota RAV4. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что погибли водители обоих легковых автомобилей, предварительно пострадали 17 человек.
В конце дня Хинштейн сообщил
, что в больнице скончалась еще одна пострадавшая – 37-летняя женщина. Ее травмы оказались слишком тяжелыми.
По уточненным данным, различные травмы получили 18 человек, из них 15 находятся в больницах. Трем пострадавшим оказали помощь на месте, они будут проходить амбулаторное лечение.
Освобождение Михайловки в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили
населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики .
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки украинские войска в зоне СВО потеряли убитыми и ранеными около 1400 военнослужащих
.
Туристы на майских праздниках в Крыму
В период майских праздников Крым посетили 358 тысяч туристов, сообщил
министр курортов и туризма Республики Крыма Сергей Ганзий.
По его словам, это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кроме того, по словам министра, только за первые два месяца текущего года санаторно-курортные комплексы приняли гостей на 29 процентов больше обычного. Доходы санаториев увеличились на 53% по отношению с аналогичным периодом.
Приговор фигурантке дела о покушении на Аксенова
Южный окружной военный суд вынес приговор
одному из трех фигурантов дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова.
Оксана Ш. и ее подельники, скрыв в автомобиле самодельное взрывное устройство и дополнительные элементы, приехали в Крым и арендовали гаражный бокс, где в тайнике хранили взрывчатку.
Они изучили места фактического проживания главы республики и места его возможного нахождения, чтобы осуществить на него покушение, но были задержаны правоохранителями.
Суд приговорил женщину к 10 годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона рублей.