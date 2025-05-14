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Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине

Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине

Прекращение военных действий на Украине может быть частью соглашения Вашингтона и Киева по минеральным ресурсам. Потому американский лидер Дональд Трамп говорит РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T21:43

2025-05-14T21:43

2025-05-14T21:13

радио "спутник в крыму"

мнения

юрий светов

сша

украина

россия

переговоры

дональд трамп

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США намеренно создают путаницу в вопросе Украины – эксперт США намеренно создают путаницу в вопросе Украины – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Прекращение военных действий на Украине может быть частью соглашения Вашингтона и Киева по минеральным ресурсам. Потому американский лидер Дональд Трамп говорит о "сделке" с Россией по Украине, а в его команде звучат разные мнения относительно условий урегулирования украинского конфликта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, журналист Юрий Светов.Эксперт обратил внимание на то, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который ведет при этом и переговоры по Украине, трижды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и ни разу с Владимиром Зеленским, который даже высказал обиду на этот счет."Тем временем спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог все время встречается с украинцами, но не с нами. И больше всего высказываний в поддержку Украины мы слышим от Келлога", – заметил Светов. По его мнению, это сознательно делается американцами.При этом президент США Дональд Трамп резких заявлений пока не делает, а говорит лишь, что Россия и Украина должны вступить в переговоры, и каждой из сторон придется признать, что всех своих целей им добиться не удастся, добавил он.По мнению Светова, это свидетельствует о том, что США намерены давить на Россию, чтобы заключить выгодную для себя сделку по Украине, но не приблизить мир.Цели США доказывают и угрозы поддержать очередной пакет санкций против России на фоне ультиматумов из Европы, если РФ не согласится на выдвинутые Америкой "условия по достижению мира на Украине", считает политолог.По его мнению, происходящее может означать, что в "ресурсную сделку" между США и Украиной включен вопрос прекращения боевых действий.При этом в СМИ и сети появилось много информации о том, что в перечне месторождений есть якобы те, что находятся на территориях, входящих теперь в состав РФ, хотелось бы понять, как это будет разрешаться, заметил эксперт.Не исключено, что с этим связано сообщение о присутствии на переговорах 15 мая американской делегации, а также заявление Трампа о намерении лично полететь в Стамбул, если там будет российский президент, хотя о переговорах на уровне лидеров государств речи не велось, добавил политолог.При этом эксперт считает, что вопрос, касающийся "ресурсной сделки" США и Украины, и тему введения войск НАТО к западу от Днепра, которую сейчас обсуждают в США, следует разделять.Ранее сенатор РФ, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя изменение риторики Вашингтона после подписания "минеральной сделки" с Киевом, заявил, что идея США о мирных переговорах по Украине была профанацией для организации передышки ВСУ и возобновления помощи Киеву со стороны Запада.А политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что в то время как Европа добивается перемирия на 30 дней для перевооружения Украины и продолжения конфликта, США стремятся заморозить военные действия по корейскому варианту, чтобы через год – два возобновить их против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах Зачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение Киев поставил условие для встречи в Стамбуле

https://crimea.ria.ru/20250513/peregovory-v-stambule-smogut-li-moskva-i-kiev-o-chem-to-dogovoritsya-1146396285.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, юрий светов, сша, украина, россия, переговоры, дональд трамп