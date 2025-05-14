https://crimea.ria.ru/20250514/pochemu-v-administratsii-trampa-net-edinstva-po-usloviyam-mira-na-ukraine-1146426155.html
Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине
Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине
Прекращение военных действий на Украине может быть частью соглашения Вашингтона и Киева по минеральным ресурсам. Потому американский лидер Дональд Трамп говорит РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T21:43
2025-05-14T21:43
2025-05-14T21:13
радио "спутник в крыму"
мнения
юрий светов
сша
украина
россия
переговоры
дональд трамп
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США намеренно создают путаницу в вопросе Украины – эксперт
США намеренно создают путаницу в вопросе Украины – эксперт
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Прекращение военных действий на Украине может быть частью соглашения Вашингтона и Киева по минеральным ресурсам. Потому американский лидер Дональд Трамп говорит о "сделке" с Россией по Украине, а в его команде звучат разные мнения относительно условий урегулирования украинского конфликта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, журналист Юрий Светов.Эксперт обратил внимание на то, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который ведет при этом и переговоры по Украине, трижды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и ни разу с Владимиром Зеленским, который даже высказал обиду на этот счет."Тем временем спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог все время встречается с украинцами, но не с нами. И больше всего высказываний в поддержку Украины мы слышим от Келлога", – заметил Светов. По его мнению, это сознательно делается американцами.При этом президент США Дональд Трамп резких заявлений пока не делает, а говорит лишь, что Россия и Украина должны вступить в переговоры, и каждой из сторон придется признать, что всех своих целей им добиться не удастся, добавил он.По мнению Светова, это свидетельствует о том, что США намерены давить на Россию, чтобы заключить выгодную для себя сделку по Украине, но не приблизить мир.Цели США доказывают и угрозы поддержать очередной пакет санкций против России на фоне ультиматумов из Европы, если РФ не согласится на выдвинутые Америкой "условия по достижению мира на Украине", считает политолог.По его мнению, происходящее может означать, что в "ресурсную сделку" между США и Украиной включен вопрос прекращения боевых действий.При этом в СМИ и сети появилось много информации о том, что в перечне месторождений есть якобы те, что находятся на территориях, входящих теперь в состав РФ, хотелось бы понять, как это будет разрешаться, заметил эксперт.Не исключено, что с этим связано сообщение о присутствии на переговорах 15 мая американской делегации, а также заявление Трампа о намерении лично полететь в Стамбул, если там будет российский президент, хотя о переговорах на уровне лидеров государств речи не велось, добавил политолог.При этом эксперт считает, что вопрос, касающийся "ресурсной сделки" США и Украины, и тему введения войск НАТО к западу от Днепра, которую сейчас обсуждают в США, следует разделять.Ранее сенатор РФ, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя изменение риторики Вашингтона после подписания "минеральной сделки" с Киевом, заявил, что идея США о мирных переговорах по Украине была профанацией для организации передышки ВСУ и возобновления помощи Киеву со стороны Запада.А политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение, что в то время как Европа добивается перемирия на 30 дней для перевооружения Украины и продолжения конфликта, США стремятся заморозить военные действия по корейскому варианту, чтобы через год – два возобновить их против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский ратифицировал соглашение между США и Украиной о недрах Зачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение Киев поставил условие для встречи в Стамбуле
https://crimea.ria.ru/20250513/peregovory-v-stambule-smogut-li-moskva-i-kiev-o-chem-to-dogovoritsya-1146396285.html
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мнения, юрий светов, сша, украина, россия, переговоры, дональд трамп
Почему в администрации Трампа нет единства по условиям мира на Украине
США намеренно создают путаницу в вопросе Украины для достижения целей сделки – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым.
Прекращение военных действий на Украине может быть частью соглашения Вашингтона и Киева по минеральным ресурсам. Потому американский лидер Дональд Трамп говорит о "сделке" с Россией по Украине, а в его команде звучат разные мнения относительно условий урегулирования украинского конфликта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, журналист Юрий Светов.
Эксперт обратил внимание на то, что спецпосланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который ведет при этом и переговоры по Украине, трижды встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и ни разу с Владимиром Зеленским, который даже высказал обиду на этот счет.
"Тем временем спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Кит Келлог все время встречается с украинцами, но не с нами. И больше всего высказываний в поддержку Украины мы слышим от Келлога", – заметил Светов. По его мнению, это сознательно делается американцами.
"Вся эта путаница, многоголосица, даже, скорее, разноголосица с той стороны заставляет задумываться, кто же все-таки определяет эту политику и кому из них можно хоть немножко доверять", – отметил политолог.
При этом президент США Дональд Трамп резких заявлений пока не делает, а говорит лишь, что Россия и Украина должны вступить в переговоры, и каждой из сторон придется признать, что всех своих целей им добиться не удастся, добавил он.
По мнению Светова, это свидетельствует о том, что США намерены давить на Россию, чтобы заключить выгодную для себя сделку по Украине, но не приблизить мир.
"Трамп все время твердит о сделке. Он хочет сделку и говорит, что ждет, когда Россия и Украина заключат сделку. Но мы не сделку заключаем – мы решаем задачи безопасности своей страны. Нам нужен мир, а не сделка", – подчеркнул эксперт.
Цели США доказывают и угрозы поддержать очередной пакет санкций против России на фоне ультиматумов из Европы, если РФ не согласится на выдвинутые Америкой "условия по достижению мира на Украине", считает политолог.
По его мнению, происходящее может означать, что в "ресурсную сделку" между США и Украиной включен вопрос прекращения боевых действий.
"Возможно, что в эту сделку для него входит вопрос о том, что военные действия лучше бы прекратить, иначе как американские компании будут осваивать минеральные ресурсы Украины... Ведь два документа к этому соглашению не опубликованы", – указал Светов.
При этом в СМИ и сети появилось много информации о том, что в перечне месторождений есть якобы те, что находятся на территориях, входящих теперь в состав РФ, хотелось бы понять, как это будет разрешаться, заметил эксперт.
Не исключено, что с этим связано сообщение о присутствии на переговорах 15 мая американской делегации, а также заявление Трампа о намерении лично полететь в Стамбул, если там будет российский президент, хотя о переговорах на уровне лидеров государств речи не велось, добавил политолог.
При этом эксперт считает, что вопрос, касающийся "ресурсной сделки" США и Украины, и тему введения войск НАТО к западу от Днепра
, которую сейчас обсуждают в США, следует разделять.
"Эти войска собирается размещать "коалиция желающих", то есть европейцы. Они от американцев требуют воздушной поддержки, потому что боятся, что без зонтика США у них ничего не получится. Потому что, как бы ни храбрились, без американцев они чувствуют себя уязвимыми", – подытожил эксперт.
Ранее сенатор РФ, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя изменение риторики Вашингтона после подписания "минеральной сделки" с Киевом, заявил
, что идея США о мирных переговорах по Украине была профанацией для организации передышки ВСУ и возобновления помощи Киеву со стороны Запада.
А политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение
, что в то время как Европа добивается перемирия на 30 дней для перевооружения Украины и продолжения конфликта, США стремятся заморозить военные действия по корейскому варианту, чтобы через год – два возобновить их против России.
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