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Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин

Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин

Россия и Малайзия прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T17:37

2025-05-14T17:37

2025-05-14T17:37

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Россия и Малайзия прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с малазийским премьер-министром Анваром Ибрагимом.Ибрагим в свою очередь отметил, что возможность возобновить прямые авиаперелеты между Россией и Малайзией есть.Путин также отметил, что визит малазийского премьер-министра послужит укреплению всего комплекса партнерства на благо народов обоих государств. По словам президента РФ, стороны видят перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому, а российские производители заинтересованы увеличить экспорт в Малайзию высококачественной мясо-молочной продукции, в том числе соответствующей исламскому стандарту "халяль".Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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