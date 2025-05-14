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Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин
Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин
Россия и Малайзия прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T17:37
2025-05-14T17:37
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Россия и Малайзия прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с малазийским премьер-министром Анваром Ибрагимом.Ибрагим в свою очередь отметил, что возможность возобновить прямые авиаперелеты между Россией и Малайзией есть.Путин также отметил, что визит малазийского премьер-министра послужит укреплению всего комплекса партнерства на благо народов обоих государств. По словам президента РФ, стороны видят перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому, а российские производители заинтересованы увеличить экспорт в Малайзию высококачественной мясо-молочной продукции, в том числе соответствующей исламскому стандарту "халяль".Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), малайзия, новости, в мире, авиация, авиасообщение, росавиация, транспорт, россия
Открытие прямых авиарейсов между РФ и Малайзией прорабатывается - Путин

Россия и Малайзия прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения - Путин

17:37 14.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Россия и Малайзия прорабатывают вопрос открытия прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с малазийским премьер-министром Анваром Ибрагимом.
"Прорабатывается открытие прямого авиационного сообщения между двумя нашими странами, что, безусловно, будет способствовать решению деловых и гуманитарных контактов", - сказал российский лидер.
Ибрагим в свою очередь отметил, что возможность возобновить прямые авиаперелеты между Россией и Малайзией есть.
Путин также отметил, что визит малазийского премьер-министра послужит укреплению всего комплекса партнерства на благо народов обоих государств. По словам президента РФ, стороны видят перспективы для реализации совместных проектов в газовой сфере и по мирному атому, а российские производители заинтересованы увеличить экспорт в Малайзию высококачественной мясо-молочной продукции, в том числе соответствующей исламскому стандарту "халяль".
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
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Владимир Путин (политик)МалайзияНовостиВ миреАвиацияАвиасообщениеРосавиацияТранспортРоссия
 
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