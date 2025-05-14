https://crimea.ria.ru/20250514/okhota-na-mirnykh-zachem-kiev-usilil-ataki-v-preddverii-peregovorov-1146419084.html
Охота на мирных: зачем Киев усилил атаки в преддверии переговоров
Охота на мирных: зачем Киев усилил атаки в преддверии переговоров - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Охота на мирных: зачем Киев усилил атаки в преддверии переговоров
На фоне заявленных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле число преднамеренных массированных ударов Киева по российскому приграничью резко выросло. Это РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T08:13
2025-05-14T08:13
2025-05-14T07:57
родион мирошник
министерство иностранных дел рф (мид рф)
обстрелы всу
новости
переговоры
стамбул
россия
белгородская область
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. На фоне заявленных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле число преднамеренных массированных ударов Киева по российскому приграничью резко выросло. Это показывает цель режима Зеленского сорвать любую возможность диалога по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Только накануне вечером и сегодня ночью боевики ВСУ произвели массированные бомбардировки приграничной зоны Белгородской области, подчеркнул он.Под обстрелы и удары беспилотников попали Шебекино, Новая Таволжанка, Шамино, Хотмыжск, Ближнее, Тишанка, Богун-Городок, Вознесеновка. Уже известно, что пострадавших мирных людей десятки, подчеркнул Мирошник.Дипломат делает вывод, что обострение в Белгородском приграничье является прямым следствием политических установок киевского режима, "направленных на срыв любой возможности диалога по урегулированию конфликта".Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поедет в Стамбул 15 мая для встречи с президентом России Владимиром Путиным, только с одной целью – сорвать переговоры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договоритьсяТрое врачей "скорой" ранены в Белгородской областиПесков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, новости, переговоры, стамбул, россия, белгородская область, владимир зеленский
Охота на мирных: зачем Киев усилил атаки в преддверии переговоров
Киев устроил охоту за мирными россиянами в преддверии переговоров в Стамбуле – Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. На фоне заявленных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле число преднамеренных массированных ударов Киева по российскому приграничью резко выросло. Это показывает цель режима Зеленского сорвать любую возможность диалога по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Зеленский так "ждет" переговоров, что не может сдержаться от массированных преднамеренных ударов по гражданскому населению совершая одно военное преступление за другим", – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Только накануне вечером и сегодня ночью боевики ВСУ произвели массированные бомбардировки приграничной зоны Белгородской области, подчеркнул он.
Под обстрелы и удары беспилотников попали Шебекино, Новая Таволжанка, Шамино, Хотмыжск, Ближнее, Тишанка, Богун-Городок, Вознесеновка. Уже известно, что пострадавших мирных людей десятки, подчеркнул Мирошник.
Дипломат делает вывод, что обострение в Белгородском приграничье является прямым следствием политических установок киевского режима, "направленных на срыв любой возможности диалога по урегулированию конфликта".
"На фоне (якобы мирных) истеричных требований прекращения огня, киевский режим устраивает охоту за мирными гражданами, спасателями и медиками, подвергает массированным обстрелам и бомбардировкам гражданские объекты... Какое еще "стремление" к ведению переговоров и достижению урегулирования намерены продемонстрировать Зеленский и его клика?!" - задается вопросом Мирошник.
Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение
, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поедет в Стамбул 15 мая для встречи с президентом России Владимиром Путиным, только с одной целью – сорвать переговоры.
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