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Одно из самый героических сражений: подвигу брига "Меркурий" 196 лет
Одно из самый героических сражений: подвигу брига "Меркурий" 196 лет - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Одно из самый героических сражений: подвигу брига "Меркурий" 196 лет
14 мая 1829 года небольшой русский бриг вступил в неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями. Сражаясь против врага, который превосходил его в огневой... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T12:06
2025-05-14T12:06
2025-05-14T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 14 мая 1829 года небольшой русский бриг вступил в неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями. Сражаясь против врага, который превосходил его в огневой мощи и численности, экипаж "Меркурия" проявил выдающуюся храбрость и морское мастерство.Несмотря на тяжелые повреждения, бриг сумел не только выстоять, но и нанести противнику значительный урон. О символе мужества и стойкости российских моряков – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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история, армия и флот, праздники и памятные даты, память
Одно из самый героических сражений: подвигу брига "Меркурий" 196 лет
Подвиг брига "Меркурий" – 196 лет назад произошло одно из самых героических сражений