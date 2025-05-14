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Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Над Крымом сбили беспилотник
Украинский беспилотник сбит над Крымом в среду днем. Атака была отражена силами противовоздушной обороны России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.05.2025
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беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Крымом в среду днем. Атака была отражена силами противовоздушной обороны России, сообщили в Минобороны.В ночь на 14 мая над Черным морем были уничтожены девять вражеских БПЛА, сообщали ранее в военном ведомстве.Накануне утром силы ПВО отразили атаку вражеского БПЛА на Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом уничтожили беспилотник

13:59 14.05.2025 (обновлено: 14:03 14.05.2025)
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Крымом в среду днем. Атака была отражена силами противовоздушной обороны России, сообщили в Минобороны.
"В период с 9.30 до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Республики Крым и Белгородской области", - сказано в сообщении.
В ночь на 14 мая над Черным морем были уничтожены девять вражеских БПЛА, сообщали ранее в военном ведомстве.
Накануне утром силы ПВО отразили атаку вражеского БПЛА на Крым.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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