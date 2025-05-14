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Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Над Крымом сбили беспилотник
Украинский беспилотник сбит над Крымом в среду днем. Атака была отражена силами противовоздушной обороны России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T13:59
2025-05-14T13:59
2025-05-14T14:03
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Крымом в среду днем. Атака была отражена силами противовоздушной обороны России, сообщили в Минобороны.В ночь на 14 мая над Черным морем были уничтожены девять вражеских БПЛА, сообщали ранее в военном ведомстве.Накануне утром силы ПВО отразили атаку вражеского БПЛА на Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма
Над Крымом сбили беспилотник
Над Крымом уничтожили беспилотник
13:59 14.05.2025 (обновлено: 14:03 14.05.2025)