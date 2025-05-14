https://crimea.ria.ru/20250514/nad-krymom-sbili-bespilotnik-1146428029.html

Над Крымом сбили беспилотник

Над Крымом сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Над Крымом сбили беспилотник

Украинский беспилотник сбит над Крымом в среду днем. Атака была отражена силами противовоздушной обороны России, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T13:59

2025-05-14T13:59

2025-05-14T14:03

крым

безопасность республики крым и севастополя

пво

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

атаки всу на крым

новости крыма

срочные новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008561_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_a23dff1b231f0e7c31027a5ef3a34a54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Крымом в среду днем. Атака была отражена силами противовоздушной обороны России, сообщили в Минобороны.В ночь на 14 мая над Черным морем были уничтожены девять вражеских БПЛА, сообщали ранее в военном ведомстве.Накануне утром силы ПВО отразили атаку вражеского БПЛА на Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма