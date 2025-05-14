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Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
Экономические и гуманитарные связи России и Малайзии развиваются, эта азиатская страна становится все более популярной для отдыха у российских туристов. Об этом РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T14:24
2025-05-14T14:24
2025-05-14T14:24
владимир путин (политик)
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туризм
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Экономические и гуманитарные связи России и Малайзии развиваются, эта азиатская страна становится все более популярной для отдыха у российских туристов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Путин отметил, что Малайзия – давний, очень надежный и значимый партнер России. Отношения между странами носят дружественный, партнерский характер.Российский лидер отметил, что у стран устойчивые торгово-экономические связи. Хотя за прошлый год товарооборот немного снизился, но все же он находится на хорошем уровне, указал президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), россия, туризм, новости, малайзия, общество
Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
Малайзия пользуется все большей популярностью среди российских туристов – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Экономические и гуманитарные связи России и Малайзии развиваются, эта азиатская страна становится все более популярной для отдыха у российских туристов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
"У нас развиваются гуманитарные связи, а одно из направлений, которое носит и гуманитарный, и экономический характер – это туризм. Малайзия становится все более привлекательным местом для российских туристов. Мы благодарны вам за то, что вы делаете все, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших граждан в Малайзии", - сказал российский лидер, обращаясь к Ибрагиму.
Путин отметил, что Малайзия – давний, очень надежный и значимый партнер России. Отношения между странами носят дружественный, партнерский характер.
Российский лидер отметил, что у стран устойчивые торгово-экономические связи. Хотя за прошлый год товарооборот немного снизился, но все же он находится на хорошем уровне, указал президент РФ.
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