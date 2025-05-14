Рейтинг@Mail.ru
Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250514/malayziya-stanovitsya-vse-bolee-populyarnoy-u-turistov-iz-rossii--putin-1146428535.html
Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
Экономические и гуманитарные связи России и Малайзии развиваются, эта азиатская страна становится все более популярной для отдыха у российских туристов. Об этом РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T14:24
2025-05-14T14:24
владимир путин (политик)
россия
туризм
новости
малайзия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/78/1118257813_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_b033e757c370d8c37f10c23e08db005d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Экономические и гуманитарные связи России и Малайзии развиваются, эта азиатская страна становится все более популярной для отдыха у российских туристов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Путин отметил, что Малайзия – давний, очень надежный и значимый партнер России. Отношения между странами носят дружественный, партнерский характер.Российский лидер отметил, что у стран устойчивые торгово-экономические связи. Хотя за прошлый год товарооборот немного снизился, но все же он находится на хорошем уровне, указал президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
малайзия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/78/1118257813_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b075b3046614642da2f9973332eed7db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, туризм, новости, малайзия, общество
Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин

Малайзия пользуется все большей популярностью среди российских туристов – Путин

14:24 14.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛюди в аэропорту
Люди в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Экономические и гуманитарные связи России и Малайзии развиваются, эта азиатская страна становится все более популярной для отдыха у российских туристов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.
"У нас развиваются гуманитарные связи, а одно из направлений, которое носит и гуманитарный, и экономический характер – это туризм. Малайзия становится все более привлекательным местом для российских туристов. Мы благодарны вам за то, что вы делаете все, чтобы обеспечить комфорт и безопасность наших граждан в Малайзии", - сказал российский лидер, обращаясь к Ибрагиму.
Путин отметил, что Малайзия – давний, очень надежный и значимый партнер России. Отношения между странами носят дружественный, партнерский характер.
Российский лидер отметил, что у стран устойчивые торгово-экономические связи. Хотя за прошлый год товарооборот немного снизился, но все же он находится на хорошем уровне, указал президент РФ.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияТуризмНовостиМалайзияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Россия полностью обеспечена бензином и дизельным топливом
14:36ВСУ ударили по зданию администрации в Запорожской области - двое раненых
14:24Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин
14:09Трамп не исключил встречу с Путиным в Стамбуле
13:59Над Крымом сбили беспилотник
13:50Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле
13:03Армия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВО
12:46Отец и сын украли у крымского оптовика картофель на три миллиона рублей
12:35Соперники хотят сменить власть в России за деньги Запада – Нарышкин
12:27Армия России освободила Михайловку в ДНР
12:21"Герои прошлого и настоящего": в Ялте представили проект РИА Новости Крым
12:06Одно из самый героических сражений: подвигу брига "Меркурий" 196 лет
11:48Самодельный удлинитель сжег квартиру в крымском селе – спасены двое
11:36В Россию пытались ввезти кокаин на 500 миллионов рублей под видом бананов
11:24В Крыму назвали самые популярные направления для внутреннего туризма
10:58В Балаклаве на год закрывают часть дороги на площади 1-го Мая
10:36Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу
10:28Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку
10:06Симферополь частично остался без света
09:59В Севастополе мужчина проник в тир и украл оружие
Лента новостейМолния