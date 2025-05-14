https://crimea.ria.ru/20250514/malayziya-stanovitsya-vse-bolee-populyarnoy-u-turistov-iz-rossii--putin-1146428535.html

Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин

Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Малайзия становится все более популярной у туристов из России – Путин

Экономические и гуманитарные связи России и Малайзии развиваются, эта азиатская страна становится все более популярной для отдыха у российских туристов. Об этом РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T14:24

2025-05-14T14:24

2025-05-14T14:24

владимир путин (политик)

россия

туризм

новости

малайзия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/78/1118257813_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_b033e757c370d8c37f10c23e08db005d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Экономические и гуманитарные связи России и Малайзии развиваются, эта азиатская страна становится все более популярной для отдыха у российских туристов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.Путин отметил, что Малайзия – давний, очень надежный и значимый партнер России. Отношения между странами носят дружественный, партнерский характер.Российский лидер отметил, что у стран устойчивые торгово-экономические связи. Хотя за прошлый год товарооборот немного снизился, но все же он находится на хорошем уровне, указал президент РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

малайзия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, туризм, новости, малайзия, общество