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Крымский мост снова открыт для проезда - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Крымский мост снова открыт для проезда
Крымский мост снова открыт для проезда - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Крымский мост снова открыт для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T18:31
2025-05-14T18:31
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУСухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыТурпоток в Крым превысил 5 миллионов человек – Аксенов
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96
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крымский мост
Крымский мост снова открыт для проезда

Крымский мост открыли для проезда

18:31 14.05.2025
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, - сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мост
 
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