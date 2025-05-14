https://crimea.ria.ru/20250514/kerch-provela-v-posledniy-put-troikh-geroev-spetsoperatsii-1146434221.html

Керчь провела в последний путь троих героев спецоперации

Керчь провела в последний путь троих героев спецоперации - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Керчь провела в последний путь троих героев спецоперации

В Керчи простились с тремя участниками специальной военной операции – Алексеем Васильевым, Владимиром Келяром, Петром Марченко. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T17:22

2025-05-14T17:22

2025-05-14T17:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Керчи простились с тремя участниками специальной военной операции – Алексеем Васильевым, Владимиром Келяром, Петром Марченко. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Алексей Леонидович Васильев родился в 1995 году в Омской области, городе Тара. По зову сердца принял решение встать на защиту Родины. Погиб, в ходе выполнения боевой задачи вблизи города Новогродовка Покровского района ДНР.Владимир Владимирович Келяр родился в 1987 году в Керчи. Учился в школе № 25. После освоил специальность плотника-краснодеревщика. Активно участвовал во всевозможных проектах, мероприятиях и КВН. Работал строителем и рыбаком, занимался ремонтом машин и сварочными работами. Погиб в ходе выполнения боевой задачи в зоне специальной военной операции.Петр Анатольевич Марченко родился в 1984 году в Кемеровской области. После переезда в Керчь учился в школе №11 имени Серго Орджоникидзе. Получил профессию повара и строителя. Работал в Керченском морском порту. Погиб в ходе выполнения боевой задачи СВО в населенном пункте Урожайное Донецкой Народной Республики

керчь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, олег каторгин, герои сво, новости сво, память, утраты