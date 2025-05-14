Рейтинг@Mail.ru
Исторический Запад может перестать существовать – мнение - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250514/istoricheskiy-zapad-mozhet-perestat-suschestvovat--mnenie-1146419803.html
Исторический Запад может перестать существовать – мнение
Исторический Запад может перестать существовать – мнение - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Исторический Запад может перестать существовать – мнение
Исторический Запад, каким мы привыкли его знать, может вовсе прекратить свое существование из-за внутреннего кризиса на фоне переустройства мира и перехода к... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T08:46
2025-05-14T08:46
в мире
политика
мнения
александр яковенко
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0e/1146419688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14092c79a068d9f8e5f57dfd783725a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Исторический Запад, каким мы привыкли его знать, может вовсе прекратить свое существование из-за внутреннего кризиса на фоне переустройства мира и перехода к многополярности. Об этом в своем докладе "2025: Трансформация мира" заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол, заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.По мнению Яковенко, того Запада, который прежде играл роль мирового гегемона, может не стать – его статус сожмется до региона и одной из многих цивилизаций в ряду других.Дипломат считает, что это станет следствием усиления внутреннего кризиса на последнем этапе перехода мира к многополярности, который затянулся с окончания холодной войны. По словам Яковенко, деятельность республиканской администрации нынешнего лидера США Дональда Трампа знаменует собой конец этого периода с характерной для него инерционной политикой западных элит."Он был затянувшимся во времени переходом к многополярности как естественному состоянию международных отношений, отражающему культурно-цивилизационное многообразие мира", – подчеркнул Яковенко.В противном случае, по мнению Яковенко, по мере подготовки необходимых условий неЗапад создаст новую универсальную международную организацию.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма – ключевой пункт нового миропорядка Многополярный мир стал реальностью – Путин
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0e/1146419688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9493ce272a5ac5d6d5691bd0b0f06f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, политика, мнения, александр яковенко, оон
Исторический Запад может перестать существовать – мнение

Исторический Запад как макрорегион может перестать существовать – Яковенко

08:46 14.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЧлен президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Исторический Запад, каким мы привыкли его знать, может вовсе прекратить свое существование из-за внутреннего кризиса на фоне переустройства мира и перехода к многополярности. Об этом в своем докладе "2025: Трансформация мира" заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол, заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
По мнению Яковенко, того Запада, который прежде играл роль мирового гегемона, может не стать – его статус сожмется до региона и одной из многих цивилизаций в ряду других.
"Можно также предположить, что исторический Запад, как мы его знаем, прекратит свое существование, а входящие в него страны войдут в соответствующие географические расклады – европейский/евразийский, североамериканский и восточноазиатский", - отметил Яковенко.
Дипломат считает, что это станет следствием усиления внутреннего кризиса на последнем этапе перехода мира к многополярности, который затянулся с окончания холодной войны. По словам Яковенко, деятельность республиканской администрации нынешнего лидера США Дональда Трампа знаменует собой конец этого периода с характерной для него инерционной политикой западных элит.
"Он был затянувшимся во времени переходом к многополярности как естественному состоянию международных отношений, отражающему культурно-цивилизационное многообразие мира", – подчеркнул Яковенко.
В рамках перехода к многополярности миру предстоит реформировать ООН, включая Совет Безопасности данной организации, а также переписать Всеобщую декларацию прав человека на межцивилизационной основе, считает он.
В противном случае, по мнению Яковенко, по мере подготовки необходимых условий неЗапад создаст новую универсальную международную организацию.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Признание Крыма – ключевой пункт нового миропорядка
Многополярный мир стал реальностью – Путин
 
В миреПолитикаМненияАлександр ЯковенкоООН
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:46Исторический Запад может перестать существовать – мнение
08:28Только 27 детей мигрантов из 1762 сдали экзамен на знание русского языка
08:13Охота на мирных: зачем Киев усилил атаки в преддверии переговоров
07:59Панораме "Оборона Севастополя" исполняется 120 лет
07:41"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует
07:19Девять беспилотников сбили над Черным морем
06:58Трое врачей "скорой" ранены в Белгородской области
06:37"Налог на тунеядство" в России: в Крыму оценили инициативу
06:10Ждать ли возвратных заморозков в Крыму во второй половине мая
00:01Погода в Крыму в среду: где пройдут кратковременные массовые дожди
00:00Какой сегодня праздник: 14 мая
22:57Десятки тысяч добровольцев на СВО и темы переговоров в Стамбуле – главное
22:42Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четверг
22:21Франция может разместить самолеты с ядерными боеголовками в странах ЕС
21:53Эксперт назвал роль Севастополя и ЧФ в возвращении Крыма в Россию
21:31Налог для тунеядцев хотят ввести в РФ: автор идеи рассказал об инициативе
21:16В Крыму пройдет кинофестиваль "Мост"
20:54В Крыму мошенники под видом энергетиков обманули пенсионерку
20:32В Крыму в три раза увеличилось число заболеваний боррелиозом
20:07Мошенники в Севастополе пытались заработать на "неуплате налогов"
Лента новостейМолния