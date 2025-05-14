https://crimea.ria.ru/20250514/istoricheskiy-zapad-mozhet-perestat-suschestvovat--mnenie-1146419803.html
Исторический Запад может перестать существовать – мнение
Исторический Запад может перестать существовать – мнение - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Исторический Запад может перестать существовать – мнение
Исторический Запад, каким мы привыкли его знать, может вовсе прекратить свое существование из-за внутреннего кризиса на фоне переустройства мира и перехода к... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T08:46
2025-05-14T08:46
2025-05-14T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Исторический Запад, каким мы привыкли его знать, может вовсе прекратить свое существование из-за внутреннего кризиса на фоне переустройства мира и перехода к многополярности. Об этом в своем докладе "2025: Трансформация мира" заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол, заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.По мнению Яковенко, того Запада, который прежде играл роль мирового гегемона, может не стать – его статус сожмется до региона и одной из многих цивилизаций в ряду других.Дипломат считает, что это станет следствием усиления внутреннего кризиса на последнем этапе перехода мира к многополярности, который затянулся с окончания холодной войны. По словам Яковенко, деятельность республиканской администрации нынешнего лидера США Дональда Трампа знаменует собой конец этого периода с характерной для него инерционной политикой западных элит."Он был затянувшимся во времени переходом к многополярности как естественному состоянию международных отношений, отражающему культурно-цивилизационное многообразие мира", – подчеркнул Яковенко.В противном случае, по мнению Яковенко, по мере подготовки необходимых условий неЗапад создаст новую универсальную международную организацию.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Признание Крыма – ключевой пункт нового миропорядка Многополярный мир стал реальностью – Путин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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в мире, политика, мнения, александр яковенко, оон
Исторический Запад может перестать существовать – мнение
Исторический Запад как макрорегион может перестать существовать – Яковенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Исторический Запад, каким мы привыкли его знать, может вовсе прекратить свое существование из-за внутреннего кризиса на фоне переустройства мира и перехода к многополярности. Об этом в своем докладе "2025: Трансформация мира" заявил член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол, заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня" Александр Яковенко.
По мнению Яковенко, того Запада, который прежде играл роль мирового гегемона, может не стать – его статус сожмется до региона и одной из многих цивилизаций в ряду других.
"Можно также предположить, что исторический Запад, как мы его знаем, прекратит свое существование, а входящие в него страны войдут в соответствующие географические расклады – европейский/евразийский, североамериканский и восточноазиатский", - отметил Яковенко.
Дипломат считает, что это станет следствием усиления внутреннего кризиса на последнем этапе перехода мира к многополярности, который затянулся с окончания холодной войны. По словам Яковенко, деятельность республиканской администрации нынешнего лидера США Дональда Трампа знаменует собой конец этого периода с характерной для него инерционной политикой западных элит.
"Он был затянувшимся во времени переходом к многополярности как естественному состоянию международных отношений, отражающему культурно-цивилизационное многообразие мира", – подчеркнул Яковенко.
В рамках перехода к многополярности миру предстоит реформировать ООН, включая Совет Безопасности данной организации, а также переписать Всеобщую декларацию прав человека на межцивилизационной основе, считает он.
В противном случае, по мнению Яковенко, по мере подготовки необходимых условий неЗапад создаст новую универсальную международную организацию.
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