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Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку
Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку
Украинские боевики за ночь нанесли не менее 10 ударов по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T10:28
2025-05-14T10:32
запорожская область
токмак
евгений балицкий
обстрелы всу
пожар
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики за ночь нанесли не менее 10 ударов по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.О первом прилете он сообщил поздним вечером 13 мая. Тогда в результате атаки вспыхнули торговые ряды городского рынка. В течение ночи удары продолжились.На месте происшествий сейчас работаю специалисты экстренных служб. Началась оценка ущерба. Жертв и пострадавших нет, добавил глава области.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказал мнение, что ВСУ преднамеренно усилили удары по мирному приграничью России на фоне заявленных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, поскольку Владимир Зеленский планирует сорвать любую возможность диалога по урегулированию конфликта.Утром в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при ударах украинских боевиков по региону ранения получили 16 мирных жителей, в том числе три врача скорой помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять беспилотников сбили над Черным моремВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателейВСУ за неделю убили 21 россиянина
запорожская область
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запорожская область, токмак, евгений балицкий, обстрелы всу, пожар, происшествия, новые регионы россии, новости
Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку

ВСУ более 10 раз ударили по Токмаку Запорожской области - губернатор

10:28 14.05.2025 (обновлено: 10:32 14.05.2025)
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия ударов ВСУ по городу Токмак Запорожской области
Последствия ударов ВСУ по городу Токмак Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики за ночь нанесли не менее 10 ударов по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
О первом прилете он сообщил поздним вечером 13 мая. Тогда в результате атаки вспыхнули торговые ряды городского рынка. В течение ночи удары продолжились.
"В результате атак в одном пятиэтажном доме произошло возгорание в квартире, в другой пятиэтажке повреждено остекление в четырех подъездах. Также загорелся недействующий детский сад и поврежден хозяйственный магазин и автомобиль", - сообщил Балицкий в Telegram.
На месте происшествий сейчас работаю специалисты экстренных служб. Началась оценка ущерба.
Жертв и пострадавших нет, добавил глава области.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказал мнение, что ВСУ преднамеренно усилили удары по мирному приграничью России на фоне заявленных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, поскольку Владимир Зеленский планирует сорвать любую возможность диалога по урегулированию конфликта.
Утром в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при ударах украинских боевиков по региону ранения получили 16 мирных жителей, в том числе три врача скорой помощи.
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Запорожская областьТокмакЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУПожарПроисшествияНовые регионы РоссииНовости
 
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