https://crimea.ria.ru/20250514/goryat-mnogoetazhki-i-rynok-vsu-nanesli-massirovannyy-udar-po-tokmaku-1146421061.html

Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку

Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку

Украинские боевики за ночь нанесли не менее 10 ударов по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T10:28

2025-05-14T10:28

2025-05-14T10:32

запорожская область

токмак

евгений балицкий

обстрелы всу

пожар

происшествия

новые регионы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0e/1146420945_0:80:586:410_1920x0_80_0_0_76bb2d5b49906c0d96581f736430f605.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики за ночь нанесли не менее 10 ударов по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.О первом прилете он сообщил поздним вечером 13 мая. Тогда в результате атаки вспыхнули торговые ряды городского рынка. В течение ночи удары продолжились.На месте происшествий сейчас работаю специалисты экстренных служб. Началась оценка ущерба. Жертв и пострадавших нет, добавил глава области.Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказал мнение, что ВСУ преднамеренно усилили удары по мирному приграничью России на фоне заявленных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, поскольку Владимир Зеленский планирует сорвать любую возможность диалога по урегулированию конфликта.Утром в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при ударах украинских боевиков по региону ранения получили 16 мирных жителей, в том числе три врача скорой помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять беспилотников сбили над Черным моремВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателейВСУ за неделю убили 21 россиянина

запорожская область

токмак

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, токмак, евгений балицкий, обстрелы всу, пожар, происшествия, новые регионы россии, новости