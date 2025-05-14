Горят многоэтажки и рынок: ВСУ нанесли массированный удар по Токмаку
ВСУ более 10 раз ударили по Токмаку Запорожской области - губернатор
10:28 14.05.2025 (обновлено: 10:32 14.05.2025)
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия ударов ВСУ по городу Токмак Запорожской области
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики за ночь нанесли не менее 10 ударов по городу Токмак Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
О первом прилете он сообщил поздним вечером 13 мая. Тогда в результате атаки вспыхнули торговые ряды городского рынка. В течение ночи удары продолжились.
"В результате атак в одном пятиэтажном доме произошло возгорание в квартире, в другой пятиэтажке повреждено остекление в четырех подъездах. Также загорелся недействующий детский сад и поврежден хозяйственный магазин и автомобиль", - сообщил Балицкий в Telegram.
На месте происшествий сейчас работаю специалисты экстренных служб. Началась оценка ущерба.
Жертв и пострадавших нет, добавил глава области.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник высказал мнение, что ВСУ преднамеренно усилили удары по мирному приграничью России на фоне заявленных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, поскольку Владимир Зеленский планирует сорвать любую возможность диалога по урегулированию конфликта.
Утром в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при ударах украинских боевиков по региону ранения получили 16 мирных жителей, в том числе три врача скорой помощи.
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