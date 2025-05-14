https://crimea.ria.ru/20250514/figurantka-dela-o-pokushenii-na-aksenova-poluchila-10-let-lisheniya-svobody-1146435728.html

Фигурантка дела о покушении на Аксенова получила 10 лет лишения свободы

Фигурантка дела о покушении на Аксенова получила 10 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Фигурантка дела о покушении на Аксенова получила 10 лет лишения свободы

Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова получила 10 лет лишения свободы. Приговор огласил Южный окружной военный суд. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T17:25

2025-05-14T17:25

2025-05-14T17:39

сергей аксенов

суд

приговор

покушение

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Фигурантка дела о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова получила 10 лет лишения свободы. Приговор огласил Южный окружной военный суд.Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимая Оксана Ш. в составе организованной группы совершила приготовление к террористическому акту и незаконный оборот взрывного устройства.Члены преступной группы разработали план покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Скрыв в автомобиле самодельное взрывное устройство и дополнительные элементы, злоумышленники приехали в Крым и арендовали гаражный бокс, где в тайнике хранили взрывчатку.Члены преступной группы изучили места фактического проживания главы республики и места его возможного нахождения. Осуществить задуманное злоумышленникам не удалось – их своевременно задержали правоохранители.Уголовное дело о покушении на Сергея Аксенова было направлено в Южный окружной военный суд в феврале этого года. Обвиняемыми проходят три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, суд, приговор, покушение, новости крыма