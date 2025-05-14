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ЕС ограничит импорт сельхозпродукции из Украины - СМИ - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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ЕС ограничит импорт сельхозпродукции из Украины - СМИ
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции из Украины - СМИ - РИА Новости Крым, 14.05.2025
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции из Украины - СМИ
ЕС готовится существенно повысить пошлины на украинский импорт, в частности на некоторые сельскохозяйственные товары из Украины. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T09:43
2025-05-14T09:43
европейский союз (ес)
украина
пошлина
новости
импорт
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. ЕС готовится существенно повысить пошлины на украинский импорт, в частности на некоторые сельскохозяйственные товары из Украины. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила британская газета Financial Times, ее цитирует РИА Новости.Источники издания отметили, что срок действия договоренностей Евросоюза и Киева о беспошлинном ввозе товаров из Украины истекает 6 июня, и "ЕС намерен заменить их переходными мерами, пока обе стороны будут обновлять торговое соглашение".При этом Еврокомиссия планирует разделить годовую беспошлинную квоту на 12 ежемесячных квот для сокращения импорта украинских товаров на время переговоров, добавили собеседники. Они отметили, что этот шаг должен сократить беспошлинные квоты на критически важную для бюджета Украины сельскохозяйственную продукцию.По словам источников, решение об отмене льгот на украинский импорт принималось во многом из-за усилий Польши на фоне протестов фермеров."Перед президентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, Варшава попросила Еврокомиссию отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы снизить шансы... оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого", – цитирует издание дипломатов.В 2022 году Евросоюз ввел свободный беспошлинный ввоз товаров с Украины в страны союза. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в странах, граничащих с постсоветской республикой, Еврокомиссия установила предельные объемы импорта для семи самых "чувствительных" товаров. В их число вошли: яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед.Представитель ЕК Олоф Жилл ранее заявлял, что после 5 июня Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС. По его словам, Брюссель изучает иные возможности поддержки Киева.О том, что ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ранее сообщало агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз приостанавливает ответные меры в отношении импорта из США Китай снова отрывает свой рынок для американских товаров Пошлины Трампа: кто больше всех проиграет в ЕС и что теряют сами США
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европейский союз (ес), украина, пошлина, новости, импорт, экономика
ЕС ограничит импорт сельхозпродукции из Украины - СМИ

ЕС через три недели введет повышенные пошлины на импорт из Украины - Financial Times

09:43 14.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. ЕС готовится существенно повысить пошлины на украинский импорт, в частности на некоторые сельскохозяйственные товары из Украины. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила британская газета Financial Times, ее цитирует РИА Новости.
Источники издания отметили, что срок действия договоренностей Евросоюза и Киева о беспошлинном ввозе товаров из Украины истекает 6 июня, и "ЕС намерен заменить их переходными мерами, пока обе стороны будут обновлять торговое соглашение".
"ЕС готовится в течение нескольких недель существенно повысить пошлины на украинский импорт", – сообщается в материале.
При этом Еврокомиссия планирует разделить годовую беспошлинную квоту на 12 ежемесячных квот для сокращения импорта украинских товаров на время переговоров, добавили собеседники. Они отметили, что этот шаг должен сократить беспошлинные квоты на критически важную для бюджета Украины сельскохозяйственную продукцию.
По словам источников, решение об отмене льгот на украинский импорт принималось во многом из-за усилий Польши на фоне протестов фермеров.
"Перед президентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, Варшава попросила Еврокомиссию отложить крайне непопулярные торговые переговоры с Киевом, чтобы снизить шансы... оппозиционного кандидата Кароля Навроцкого", – цитирует издание дипломатов.
В 2022 году Евросоюз ввел свободный беспошлинный ввоз товаров с Украины в страны союза. Однако из-за бесконтрольного ввоза украинской сельхозпродукции и проблем на рынке ЕС, особенно в странах, граничащих с постсоветской республикой, Еврокомиссия установила предельные объемы импорта для семи самых "чувствительных" товаров. В их число вошли: яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед.
Представитель ЕК Олоф Жилл ранее заявлял, что после 5 июня Еврокомиссия не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в ЕС. По его словам, Брюссель изучает иные возможности поддержки Киева.
О том, что ЕС планирует с июня ограничить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, ранее сообщало агентство France Presse со ссылкой на неназванного еврокомиссара.
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