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Девять беспилотников сбили над Черным морем

Девять беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Девять беспилотников сбили над Черным морем

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T07:19

2025-05-14T07:19

2025-05-14T07:26

беспилотник (бпла, дрон)

черное море

министерство обороны рф

пво

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белгородская область

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи были сбиты 12 БПЛА самолетного типа.Утром в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки при атаках ВСУ получили ранения 16 мирных жителей, в том числе трое врачей скорой помощи.Накануне утром силы ПВО отразили атаку вражеского БПЛА на Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), черное море, министерство обороны рф, пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, новости, безопасность