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Девять беспилотников сбили над Черным морем
Девять беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Девять беспилотников сбили над Черным морем
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T07:19
2025-05-14T07:19
2025-05-14T07:26
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать регионы России при помощи беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что в течение ночи были сбиты 12 БПЛА самолетного типа.Утром в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки при атаках ВСУ получили ранения 16 мирных жителей, в том числе трое врачей скорой помощи.Накануне утром силы ПВО отразили атаку вражеского БПЛА на Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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беспилотник (бпла, дрон), черное море, министерство обороны рф, пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, новости, безопасность
Девять беспилотников сбили над Черным морем
Над Черным морем уничтожены девять беспилотников ВСУ
07:19 14.05.2025 (обновлено: 07:26 14.05.2025)