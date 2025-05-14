https://crimea.ria.ru/20250514/chto-gotova-obsuzhdat-rossiya-na-peregovorakh-v-stambule-1146427835.html

Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле

Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле

Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы. Об этом сообщил помощник президента Юрий... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T13:50

2025-05-14T13:50

2025-05-14T13:50

переговоры

стамбул

юрий ушаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.По его информации, определением места проведения встречи занимаются российское генконсульство и турецкие власти. При этом, как отметил Ушаков, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал "обеспечить полное традиционное турецкое гостеприимство".В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четвергСША надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоровУиткофф и Келлог приедут на переговоры в Стамбул - СМИ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, стамбул, юрий ушаков, россия, украина, турция, политика, новости