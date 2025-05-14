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Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле
Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле
Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы. Об этом сообщил помощник президента Юрий... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T13:50
2025-05-14T13:50
переговоры
стамбул
юрий ушаков
россия
украина
турция
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.По его информации, определением места проведения встречи занимаются российское генконсульство и турецкие власти. При этом, как отметил Ушаков, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал "обеспечить полное традиционное турецкое гостеприимство".В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Песков: российская делегация будет ждать украинскую в Стамбуле в четвергСША надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоровУиткофф и Келлог приедут на переговоры в Стамбул - СМИ
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переговоры, стамбул, юрий ушаков, россия, украина, турция, политика, новости
Что готова обсуждать Россия на переговорах в Стамбуле

Россия и Украина обсудят в Стамбуле политические и технические вопросы

13:50 14.05.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российская делегация на переговорах с Украиной в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
"Делегация будет обсуждать и политические, и, я бы сказал, мириады технических вопросов. Исходя из этого, будет определен состав (участников)", — сказал он тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
По его информации, определением места проведения встречи занимаются российское генконсульство и турецкие власти.
При этом, как отметил Ушаков, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал "обеспечить полное традиционное турецкое гостеприимство".
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.
Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.
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