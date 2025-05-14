https://crimea.ria.ru/20250514/bosporskie-agony-v-kerchi-kogda-proydut-i-kto-uchastvuet-1146407707.html

"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует

"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует - РИА Новости Крым, 14.05.2025

"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует

В Керчи готовят насыщенную программу в рамках международного фестиваля античных искусств "Боспорские агоны", сообщает пресс-служба музея-заповедника. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T07:41

2025-05-14T07:41

2025-05-14T07:41

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боспорские агоны

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Керчи готовят насыщенную программу в рамках международного фестиваля античных искусств "Боспорские агоны", сообщает пресс-служба музея-заповедника.Это ежегодный фестиваль. В 2025-м "Боспорские агоны" пройдут в 27-й раз. На площадке фестиваля пройдут традиционные интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ", а также мастер-классы по античному, ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Состоятся творческие встречи, гостям представят новые музейные выставки.Состоятся и театральные показы. На сцене "Боспорских агон" покажут спектакли артисты из разных регионов России.Оценивать театралов будет "звездное" жюри. В его состав вошли народный артист России, актер и режиссер Юрий Васильев, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, актер театра и кино Евгений Воскресенский и многие другие.В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи Актер Юрий Васильев: я влюбился в КрымНа Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, боспорские агоны, культура, крым