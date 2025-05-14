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"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует
"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует - РИА Новости Крым, 14.05.2025
"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует
В Керчи готовят насыщенную программу в рамках международного фестиваля античных искусств "Боспорские агоны", сообщает пресс-служба музея-заповедника. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Керчи готовят насыщенную программу в рамках международного фестиваля античных искусств "Боспорские агоны", сообщает пресс-служба музея-заповедника.Это ежегодный фестиваль. В 2025-м "Боспорские агоны" пройдут в 27-й раз. На площадке фестиваля пройдут традиционные интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ", а также мастер-классы по античному, ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Состоятся творческие встречи, гостям представят новые музейные выставки.Состоятся и театральные показы. На сцене "Боспорских агон" покажут спектакли артисты из разных регионов России.Оценивать театралов будет "звездное" жюри. В его состав вошли народный артист России, актер и режиссер Юрий Васильев, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, актер театра и кино Евгений Воскресенский и многие другие.В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в Керчи Актер Юрий Васильев: я влюбился в КрымНа Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов
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РИА Новости Крым
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керчь, новости крыма, боспорские агоны, культура, крым
"Боспорские агоны" в Керчи: когда пройдут и кто участвует

В июне в Керчь на "Боспорские агоны" приедут театралы и деятели искусства со всей России

07:41 14.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный Фестиваль античного искусства "Боспорские агоны" в Керчи
Международный Фестиваль античного искусства Боспорские агоны в Керчи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. В Керчи готовят насыщенную программу в рамках международного фестиваля античных искусств "Боспорские агоны", сообщает пресс-служба музея-заповедника.
Это ежегодный фестиваль. В 2025-м "Боспорские агоны" пройдут в 27-й раз. На площадке фестиваля пройдут традиционные интеллектуально-дискуссионная игра "АГОНиМЫ", а также мастер-классы по античному, ювелирному, гончарному мастерству и бусоделию. Состоятся творческие встречи, гостям представят новые музейные выставки.
"В рамках фестиваля пройдут Малые Олимпийские игры. Участники попробуют свои силы в спортивно-патриотической игре "Конубри", станут свидетелями установки рекорда в физкультурном упражнении "Стульчик", – сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Состоятся и театральные показы. На сцене "Боспорских агон" покажут спектакли артисты из разных регионов России.
Оценивать театралов будет "звездное" жюри. В его состав вошли народный артист России, актер и режиссер Юрий Васильев, народная артистка РСФСР Ирина Купченко, актер театра и кино Евгений Воскресенский и многие другие.
В этом году фестиваль пройдет с 7 по 14 июня.
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КерчьНовости КрымаБоспорские агоныКультураКрым
 
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