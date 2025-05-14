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Армия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВО

Армия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Армия России освобождает села и сжигает западную технику в зоне СВО

Украинские войска за сутки потеряли 1395 военнослужащих, четыре станции РЭБ и десятки единиц полевой техники западного производства. Об этом сообщило Минобороны РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T13:03

2025-05-14T13:03

2025-05-14T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Украинские войска за сутки потеряли 1395 военнослужащих, четыре станции РЭБ и десятки единиц полевой техники западного производства. Об этом сообщило Минобороны РФ в среду.Группировка войск "Север" нанесла поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Искрисковщина, Садки, Павловка, Пролетарское и Бессаловка Сумской области. Противник потерял 185 солдат, станцию РЭБ, радиолокационную станцию разведки и склад материальных средств.Группировка "Запад" улучшила тактическое положение и разбила формирования ВСУ в районах населенных пунктов Глущенково, Дружелюбовка, Купянск-Узловой, Соболевка, Сеньково Харьковской области, Кировск и Карповка ДНР. Киев потерял до 220 военнослужащих.Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в Донецкой Народной Республике. В их зоне ответственности противник потерял до 220 боевиков, станцию РЭБ, два склада боеприпасов и склад материальных средств.Группировка войск "Центр" также ударила по формированиям ВСУ в ДНР в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка. Украина лишилась свыше 525 боевиков, 11 пикапов и двух артиллерийских орудий.Группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны противника в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. От решительных действи воинов русской армии ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, станцию РЭБ и другую полевую технику.Войска "Днепра" ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Каменское, Новоданиловка Запорожской области, Днепровское и Токаревка Херсонской области. Уничтожены до 70 солдат, 155 -мм самоходная артиллерийская установка Braveheart, станция РЭБ и два склада с боеприпасами.Также за сутки армия России нанесла поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.Средствами ПВО сбиты пять авиабомб JDAM и снаряд HIMARS, а также 162 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Михайловку в ДНРПо 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – ПутинПереговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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