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Армия России освободила Михайловку в ДНР

Армия России освободила Михайловку в ДНР - РИА Новости Крым, 14.05.2025

Армия России освободила Михайловку в ДНР

Российские войска освободили Михайловку в ДНР. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T12:27

2025-05-14T12:27

2025-05-14T12:27

донецкая народная республика (днр)

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Михайловку в ДНР. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.За день до этого стало известно об освобождении населенного пункта Миролюбовка в ДНР. Перед этим ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике и освободили населенные пункты Липовое и Лысовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной По 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – Путин Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии