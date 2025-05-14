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Армия России освободила Михайловку в ДНР
Армия России освободила Михайловку в ДНР - РИА Новости Крым, 14.05.2025
Армия России освободила Михайловку в ДНР
Российские войска освободили Михайловку в ДНР. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T12:27
2025-05-14T12:27
2025-05-14T12:27
донецкая народная республика (днр)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Российские войска освободили Михайловку в ДНР. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.За день до этого стало известно об освобождении населенного пункта Миролюбовка в ДНР. Перед этим ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике и освободили населенные пункты Липовое и Лысовка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал возобновить прямые переговоры с Украиной По 50-60 тысяч добровольцев каждый месяц идут служить в зону СВО – Путин Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, новости, вооруженные силы россии
Армия России освободила Михайловку в ДНР
Российские военные освободила Михайловку в ДНР - Минобороны