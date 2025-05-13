Рейтинг@Mail.ru
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250513/zherara-deparde-priznali-vinovnym-po-delu-o-domogatelstvakh-na-semkakh-1146395870.html
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках
В Париже во вторник суд признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T12:17
2025-05-13T12:07
жерар депардье
новости
франция
суд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136945376_0:0:2561:1440_1920x0_80_0_0_90ec45c4ab4d3c07802da368e66f6e6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Париже во вторник суд признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV."Жерар Депардье признан виновным", – сообщило СМИ со ссылкой на заявление суда.Зачитывание приговора продолжается. В марте обвинение запросило для Депардье 18 месяцев условного срока.Жалобы на актера подали женщины из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.75-летний Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1d/1136945376_134:0:2406:1704_1920x0_80_0_0_04285a972d901830b4ad01ac61933ba9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жерар депардье, новости, франция, суд, в мире
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках

В Париже суд признал актера Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках

12:17 13.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Париже во вторник суд признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.
"Жерар Депардье признан виновным", – сообщило СМИ со ссылкой на заявление суда.
Зачитывание приговора продолжается. В марте обвинение запросило для Депардье 18 месяцев условного срока.
"Прокуратура также потребовала, чтобы актер выплатил компенсацию жертвам, чтобы он прошел обязательную психологическую помощь, чтобы он был признан дисквалифицированным на два года и внесен в список лиц, совершивших сексуальные преступления", – сказано в сообщении.
Жалобы на актера подали женщины из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
75-летний Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Жерар ДепардьеНовостиФранцияСудВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Путин поручил восстановить пострадавшие от атак ВСУ памятники
12:56Сколько выпускников в Крыму будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ
12:48Еще один населенный пункт освобожден в ДНР
12:40Крым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФ
12:33Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договориться
12:22Беспилотник ВСУ пытался атаковать Крым
12:17Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках
12:06Помог взорвать авто: россиянина отправили на 17 лет за решетку за теракт
11:50ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей
11:21Больше 1200 жителей села под Алуштой остались без воды
11:12Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу
11:02Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибший
10:56Киев поставил условие для встречи в Стамбуле
10:35Следком расследует попытки лишить крымчан земли
10:27В Раде заявили о нехватке 5 миллиардов долларов для ВСУ
10:11В Севастополе поймали "дистанционного минера"
10:02Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева
09:55Две фуры столкнулись на дороге Крыму - есть жертвы
09:40В Крыму будут судить керчанина за передачу Киеву данных о ПВО
09:31"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
Лента новостейМолния