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Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках
В Париже во вторник суд признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T12:17
2025-05-13T12:17
2025-05-13T12:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Париже во вторник суд признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV."Жерар Депардье признан виновным", – сообщило СМИ со ссылкой на заявление суда.Зачитывание приговора продолжается. В марте обвинение запросило для Депардье 18 месяцев условного срока.Жалобы на актера подали женщины из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.75-летний Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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жерар депардье, новости, франция, суд, в мире
Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках
В Париже суд признал актера Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым.
В Париже во вторник суд признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV
.
"Жерар Депардье признан виновным", – сообщило СМИ со ссылкой на заявление суда.
Зачитывание приговора продолжается. В марте обвинение запросило для Депардье 18 месяцев условного срока.
"Прокуратура также потребовала, чтобы актер выплатил компенсацию жертвам, чтобы он прошел обязательную психологическую помощь, чтобы он был признан дисквалифицированным на два года и внесен в список лиц, совершивших сексуальные преступления", – сказано в сообщении.
Жалобы на актера подали
женщины из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.
В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
75-летний Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
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