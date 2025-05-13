https://crimea.ria.ru/20250513/zherara-deparde-priznali-vinovnym-po-delu-o-domogatelstvakh-na-semkakh-1146395870.html

Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках

Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съемках

В Париже во вторник суд признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T12:17

2025-05-13T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Париже во вторник суд признал французского актера Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах на съемках фильма в 2021 году. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV."Жерар Депардье признан виновным", – сообщило СМИ со ссылкой на заявление суда.Зачитывание приговора продолжается. В марте обвинение запросило для Депардье 18 месяцев условного срока.Жалобы на актера подали женщины из съемочных групп двух фильмов. Одна исходит от художника-постановщика, которая участвовала в съемках фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Вторая - от бывшей ассистентки режиссера картины "Маг и сиамцы" во время съемок 2014 года.В отношении Депардье уже ведется расследование по подозрению в домогательствах к актрисе Шарлотте Арну. В апреле прошлого года онлайн-издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.75-летний Депардье всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жерар депардье, новости, франция, суд, в мире