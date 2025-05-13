Зачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение
Зеленский заявил о встрече с Путиным в Стамбуле с целью сорвать переговоры – эксперт
© AP Photo Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo Denes Erdos
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поедет в Стамбул 15 мая для встречи с президентом России Владимиром Путиным, только с одной целью – сорвать переговоры. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Он подчеркнул, что Владимир Путин в своем заявлении 11 мая не предлагал встречаться Зеленскому в Стамбуле, а призвал продолжить те переговоры, которые были прерваны там в 2022 году.
"То есть с того места, с которого прервался диалог. Причем отталкиваясь не только от места, но и от документа, который был парафирован представителями делегаций. А в тех переговорах, как мы помним, участвовали переговорные группы, но не было никаких президентов", – отметил Шатров.
Это неудивительно, поскольку переговоры о войне и мире на высшем уровне "вот так просто, с кондачка, не начинаются и не проводятся", подчеркнул эксперт.
"Должны быть подготовлены пункты, которые лидеры своей встречей только закрепляют. Для этого должны поработать какие-то переговорные группы. И если 15 мая что-то и состоится, то только на этом уровне", – считает Шатров.
Все это хорошо известно тем, кто знает толк в дипломатии, потому из Турции, которая, по словам ее лидера, готова внести вклад в перемирие между РФ и Украиной, уже слышны отчетливо замечания экспертов относительно возможного формата встречи, сказал Шатров.
"Турецкая сторона адекватно оценивает ситуацию, потому что понимает, как устроен переговорный процесс. А где дипломатии учился Зеленский, мы понимаем: в своем "Квартале", и помним, как это происходило", – отметил он.
В этой связи эксперт делает вывод, что заявление Зеленского о том, что он собирается в Стамбуле кого-то ждать, сделано только с одной лишь целью.
"Чтобы сорвать эти переговоры. То есть раз нет президента Путина, то и никаких переговоров не будет", – обозначил свою позицию эксперт.
Это происходит потому, что от нынешнего так называемого киевского режима можно ждать чего угодно, вплоть до взаимоисключающих заявлений и действий, чем являются и последние, поскольку запрет на мирные переговоры с РФ Киев до сих пор не снял, заметил Шатров.
"Настоящие, то есть результативные переговоры, возможны только с какой-то новой командой, которая возьмет ответственность за судьбу Украины на себя, оценит происходящее и примет решения, предложит их народу, тот проголосует. И вот тогда эти люди приедут в Стамбул, да хоть в Москву пускай приедут, и мы подпишем соответствующие договоры. Только так", – подытожил эксперт.
Ранее политолог Дмитрий Журавлев назвал заявления Зеленского о приезде в Стамбул для встречи с Путиным ритуальными танцами перед президентом США Дональдом Трампом для демонстрации готовности к переговорам с РФ, которые не могут состояться в таком формате по ряду причин, и нелегитимность украинского лидера лишь одна из них.
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