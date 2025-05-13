https://crimea.ria.ru/20250513/vzryvy-v-leninskom-rayone-kryma--vlasti-obyasnili-prichinu-1146378730.html

Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину

Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину

В Ленинском районе Крыма во вторник будут слышны громкие звуки, это связано с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщили в администрации района. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T08:13

2025-05-13T08:13

2025-05-13T08:13

крым

новости крыма

ленинский район

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма во вторник будут слышны громкие звуки, это связано с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщили в администрации района.В этой связи жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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