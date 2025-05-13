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Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину
Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину
В Ленинском районе Крыма во вторник будут слышны громкие звуки, это связано с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщили в администрации района. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T08:13
2025-05-13T08:13
2025-05-13T08:13
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма во вторник будут слышны громкие звуки, это связано с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщили в администрации района.В этой связи жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, новости крыма, ленинский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину
В Ленинском районе Крыма во вторник будут утилизировать боеприпасы