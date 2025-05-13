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Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину
Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину
В Ленинском районе Крыма во вторник будут слышны громкие звуки, это связано с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщили в администрации района. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T08:13
2025-05-13T08:13
крым
новости крыма
ленинский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма во вторник будут слышны громкие звуки, это связано с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщили в администрации района.В этой связи жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность летнего отдыха в КрымуОтряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
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Взрывы в Ленинском районе Крыма – власти объяснили причину

В Ленинском районе Крыма во вторник будут утилизировать боеприпасы

08:13 13.05.2025
 
© Администрация Ленинского района КрымаУтилизация боеприпасов в Крыму
Утилизация боеприпасов в Крыму
© Администрация Ленинского района Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма во вторник будут слышны громкие звуки, это связано с утилизацией боеприпасов. Об этом сообщили в администрации района.

"13 мая во второй половине дня на территории Войковского сельского поселения, в четырех километрах севернее села Бондаренково, а также на территории Багеровского поселения, на Багеровском полигоне запланировано проведение подрыва взрывоопасных предметов", – проинформировали местные власти.

В этой связи жителей района просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
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КрымНовости КрымаЛенинский районУтилизация взрывоопасных предметов в Крыму
 
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