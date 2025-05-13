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ВСУ за неделю убили 21 россиянина

ВСУ за неделю убили 21 россиянина - РИА Новости Крым, 13.05.2025

ВСУ за неделю убили 21 россиянина

21 мирный житель России погиб от ударов украинских боевиков с 4 по 11 мая. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T07:49

2025-05-13T07:49

2025-05-13T07:49

родион мирошник

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

обстрелы курской области

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брянская область

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 21 мирный житель России погиб от ударов украинских боевиков с 4 по 11 мая. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Эпицентрами активных обстрелов украинских формирований стали прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей.Мирошник добавил, что в эти дни по гражданским целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 636 боеприпасов."Игнорируя режим прекращения огня, предложенный Россией, украинские нацисты не только не уменьшили, но нарастили число обстрелов почти на четверть, пытаясь запугать мирное население", – подчеркнул Мирошник.Ранее сообщалось, что 292 мирных жителя Российской Федерации погибли с января по март 2025 года от действий ВСУ. В этот же период от рук украинских боевиков пострадали 68 несовершеннолетних детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую областиПереговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состоятьсяВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз

курская область

брянская область

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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