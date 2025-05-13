https://crimea.ria.ru/20250513/vsu-za-nedelyu-ubili-21-rossiyanina-1146391561.html
ВСУ за неделю убили 21 россиянина
ВСУ за неделю убили 21 россиянина - РИА Новости Крым, 13.05.2025
ВСУ за неделю убили 21 россиянина
21 мирный житель России погиб от ударов украинских боевиков с 4 по 11 мая. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T07:49
2025-05-13T07:49
2025-05-13T07:49
родион мирошник
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
обстрелы курской области
курская область
обстрелы брянской области
брянская область
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145690365_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_daa293d16cede98ae6234159f04e1e3b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 21 мирный житель России погиб от ударов украинских боевиков с 4 по 11 мая. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Эпицентрами активных обстрелов украинских формирований стали прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей.Мирошник добавил, что в эти дни по гражданским целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 636 боеприпасов."Игнорируя режим прекращения огня, предложенный Россией, украинские нацисты не только не уменьшили, но нарастили число обстрелов почти на четверть, пытаясь запугать мирное население", – подчеркнул Мирошник.Ранее сообщалось, что 292 мирных жителя Российской Федерации погибли с января по март 2025 года от действий ВСУ. В этот же период от рук украинских боевиков пострадали 68 несовершеннолетних детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую областиПереговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состоятьсяВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
курская область
брянская область
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145690365_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_0e004b0c4726cf38121a7c98cb4f931c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
родион мирошник, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, обстрелы курской области, курская область, обстрелы брянской области, брянская область, обстрелы белгородской области, белгородская область
ВСУ за неделю убили 21 россиянина
21 мирный житель России погиб от ударов ВСУ в период прекращения огня – Мирошник