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ВСУ за неделю убили 21 россиянина - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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ВСУ за неделю убили 21 россиянина
ВСУ за неделю убили 21 россиянина - РИА Новости Крым, 13.05.2025
ВСУ за неделю убили 21 россиянина
21 мирный житель России погиб от ударов украинских боевиков с 4 по 11 мая. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T07:49
2025-05-13T07:49
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 21 мирный житель России погиб от ударов украинских боевиков с 4 по 11 мая. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Эпицентрами активных обстрелов украинских формирований стали прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей.Мирошник добавил, что в эти дни по гражданским целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 636 боеприпасов."Игнорируя режим прекращения огня, предложенный Россией, украинские нацисты не только не уменьшили, но нарастили число обстрелов почти на четверть, пытаясь запугать мирное население", – подчеркнул Мирошник.Ранее сообщалось, что 292 мирных жителя Российской Федерации погибли с января по март 2025 года от действий ВСУ. В этот же период от рук украинских боевиков пострадали 68 несовершеннолетних детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую областиПереговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состоятьсяВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
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РИА Новости Крым
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родион мирошник, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, обстрелы курской области, курская область, обстрелы брянской области, брянская область, обстрелы белгородской области, белгородская область
ВСУ за неделю убили 21 россиянина

21 мирный житель России погиб от ударов ВСУ в период прекращения огня – Мирошник

07:49 13.05.2025
 
© Telegram Александр ХинштейнВСУ обстреляли жилые дома в Курске
ВСУ обстреляли жилые дома в Курске
© Telegram Александр Хинштейн
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. 21 мирный житель России погиб от ударов украинских боевиков с 4 по 11 мая. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Эпицентрами активных обстрелов украинских формирований стали прифронтовые территории Белгородской, Курской и Брянской областей.

"За неделю от обстрелов нацистов пострадал 91 мирный житель. Ранены 70 человек, в том числе шесть несовершеннолетних. Погиб 21 человек", – написал он в своем Telegram-канале.

Мирошник добавил, что в эти дни по гражданским целям на российских территориях украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2 636 боеприпасов.
"Игнорируя режим прекращения огня, предложенный Россией, украинские нацисты не только не уменьшили, но нарастили число обстрелов почти на четверть, пытаясь запугать мирное население", – подчеркнул Мирошник.
Ранее сообщалось, что 292 мирных жителя Российской Федерации погибли с января по март 2025 года от действий ВСУ. В этот же период от рук украинских боевиков пострадали 68 несовершеннолетних детей.
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