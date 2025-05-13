https://crimea.ria.ru/20250513/vsu-udarili-po-zavodu-v-luganske--pogibli-dvoe-spasateley-1146395337.html
ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей
ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей - РИА Новости Крым, 13.05.2025
ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей
В Луганске при атаке украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу погибли двое сотрудников МЧС России и ранены люди. Об этом сообщил глава Луганской... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T11:50
2025-05-13T11:50
2025-05-13T13:11
луганск
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Луганске при атаке украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу погибли двое сотрудников МЧС России и ранены люди. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.По его словам, удар пришелся по предприятию утром во вторник.По информации МЧС России, погибшие - начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко.Майор внутренней службы Михаил Пронько прослужил в системе 18 лет. Неоднократно был отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей. Старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко пришел на службу 5 лет назад. Зарекомендовал себя профессионалом и отважным человеком. У него осталась пожилая мама. В результате обстрела также есть пострадавшие. Двое сотрудников находятся под наблюдением врачей, еще тринадцать - на амбулаторном лечении.11 мая президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что украинские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы. Более того, после объявления этого предложения, киевские власти предприняли масштабные атаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетняя девочка пострадала при ударе дрона в курском поселкеПодросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобильПВО сбила 182 беспилотника ВСУ и ракету "Нептун"
луганск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости
ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей
Двое пожарных погибли при атаке дрона ВСУ по заводу в Луганске - губернатор
11:50 13.05.2025 (обновлено: 13:11 13.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Луганске при атаке украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу погибли двое сотрудников МЧС России и ранены люди. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
По его словам, удар пришелся по предприятию утром во вторник.
"Украинские нацисты повторно и целенаправленно ударили по пожарному расчету, который прибыл для тушения пожара. В результате погибли двое сотрудников МЧС", - написал он в Telegram.
По информации МЧС России, погибшие - начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко.
Майор внутренней службы Михаил Пронько прослужил в системе 18 лет. Неоднократно был отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей.
Старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко пришел на службу 5 лет назад. Зарекомендовал себя профессионалом и отважным человеком. У него осталась пожилая мама.
"На счету погибших огнеборцев множество спасенных жизней и ликвидированных пожаров. Они ежедневно сталкивались с высокой опасностью, продолжая выполнять свой долг до последней минуты", - отметили в МЧС.
В результате обстрела также есть пострадавшие. Двое сотрудников находятся под наблюдением врачей, еще тринадцать - на амбулаторном лечении.
11 мая президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим порядка 130 раз нарушил
30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что украинские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы. Более того, после объявления этого предложения, киевские власти предприняли масштабные атаки.
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