https://crimea.ria.ru/20250513/vsu-udarili-po-zavodu-v-luganske--pogibli-dvoe-spasateley-1146395337.html

ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей

ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей - РИА Новости Крым, 13.05.2025

ВСУ ударили по заводу в Луганске – погибли двое спасателей

В Луганске при атаке украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу погибли двое сотрудников МЧС России и ранены люди. Об этом сообщил глава Луганской... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T11:50

2025-05-13T11:50

2025-05-13T13:11

луганск

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Луганске при атаке украинских беспилотников по асфальтобетонному заводу погибли двое сотрудников МЧС России и ранены люди. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.По его словам, удар пришелся по предприятию утром во вторник.По информации МЧС России, погибшие - начальник дежурной смены Михаил Пронько и старший пожарный Дмитрий Савенко.Майор внутренней службы Михаил Пронько прослужил в системе 18 лет. Неоднократно был отмечен ведомственными наградами. У него остались двое детей. Старший сержант внутренней службы Дмитрий Савенко пришел на службу 5 лет назад. Зарекомендовал себя профессионалом и отважным человеком. У него осталась пожилая мама. В результате обстрела также есть пострадавшие. Двое сотрудников находятся под наблюдением врачей, еще тринадцать - на амбулаторном лечении.11 мая президент России Владимир Путин отметил, что киевский режим порядка 130 раз нарушил 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам России и почти 5000 раз – пасхальное перемирие. Он подчеркнул, что украинские власти вообще не откликнулись на предложение России о прекращении огня на период празднования 80-летия Победы. Более того, после объявления этого предложения, киевские власти предприняли масштабные атаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятилетняя девочка пострадала при ударе дрона в курском поселкеПодросток пострадал в Белгородской области при атаке дрона на автомобильПВО сбила 182 беспилотника ВСУ и ракету "Нептун"

луганск

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости