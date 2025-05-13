https://crimea.ria.ru/20250513/vozvraschenie-inostrannykh-kompaniy-v-rossiyu--chto-otvetil-putin-1146408533.html

Возвращение иностранных компаний в Россию – что ответил Путин

Возвращение иностранных компаний в Россию – что ответил Путин - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Возвращение иностранных компаний в Россию – что ответил Путин

Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом компаниям, выступавшим с резкой... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T16:20

2025-05-13T16:20

2025-05-13T16:23

владимир путин (политик)

россия

экономика

инвестиции

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0d/1146408677_0:92:2048:1244_1920x0_80_0_0_92f60742da2ccafb27cef565ba4af7b2.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ не помогут даже извинения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Западный бизнес умеет считать, добиваться своих целей и готов приносить неискренние извинения ради возвращения на перспективные российские рынки, убежден российский лидер. При этом ниши, которые ранее занимали покинувшие РФ иностранные компании, сейчас успешно заняты отечественными производителями, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве.Он также проинформировал, что дал поручение правительству РФ поработать вопрос и выработать определенные условия возврата с учетом поведения той или иной компании в предыдущие три года."Нужно по-человечески. Без этого нельзя. Есть компании, которые не хотели, со слезами уходили: "Давление такое, нас разрушат, наш бизнес за океаном, не дадут производить расчетов, в Европе нанесут ущерб". Мы таких все знаем, и я просил правительство иметь это в виду… Если что-то нужно будет учесть с точки зрения интересов нашего бизнеса, прежде всего будем ориентироваться на интересы нашего бизнеса. Но, конечно, надо смотреть и как это все будет отражаться на рынке", – подытожил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективуВ Крыму высказались о возвращении западных брендов в РоссиюЧто последует за признанием Крыма – прогноз Константинова

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, инвестиции, мнения