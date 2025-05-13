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Возвращение иностранных компаний в Россию – что ответил Путин - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Возвращение иностранных компаний в Россию – что ответил Путин
Возвращение иностранных компаний в Россию – что ответил Путин - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Возвращение иностранных компаний в Россию – что ответил Путин
Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом компаниям, выступавшим с резкой... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T16:20
2025-05-13T16:23
владимир путин (политик)
россия
экономика
инвестиции
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ не помогут даже извинения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Западный бизнес умеет считать, добиваться своих целей и готов приносить неискренние извинения ради возвращения на перспективные российские рынки, убежден российский лидер. При этом ниши, которые ранее занимали покинувшие РФ иностранные компании, сейчас успешно заняты отечественными производителями, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве.Он также проинформировал, что дал поручение правительству РФ поработать вопрос и выработать определенные условия возврата с учетом поведения той или иной компании в предыдущие три года."Нужно по-человечески. Без этого нельзя. Есть компании, которые не хотели, со слезами уходили: "Давление такое, нас разрушат, наш бизнес за океаном, не дадут производить расчетов, в Европе нанесут ущерб". Мы таких все знаем, и я просил правительство иметь это в виду… Если что-то нужно будет учесть с точки зрения интересов нашего бизнеса, прежде всего будем ориентироваться на интересы нашего бизнеса. Но, конечно, надо смотреть и как это все будет отражаться на рынке", – подытожил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение иностранных компаний в Крым – Аксенов оценил перспективуВ Крыму высказались о возвращении западных брендов в РоссиюЧто последует за признанием Крыма – прогноз Константинова
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владимир путин (политик), россия, экономика, инвестиции, мнения
Возвращение иностранных компаний в Россию – что ответил Путин

Возвращение иностранных компаний в РФ возможно только в случае выгоды для России – Путин

16:20 13.05.2025 (обновлено: 16:23 13.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только в том случае, если это выгодно России. При этом компаниям, выступавшим с резкой антироссийской риторикой и в поддержку ВСУ не помогут даже извинения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Они сдуру запретили своим компаниям у нас работать. Теперь они хотят вернуться. Радио Бога, пожалуйста, но, во-первых, нам нужно посмотреть кто как себя вел… Кто-то нахамил, оскорблял нас – ну, и пускай сидит, Бог с ним. Кто ВСУ деньги перечислял… Вот говорят, надо, чтоб они извинились? Нет! Этого точно недостаточно", – заявил президент.
Западный бизнес умеет считать, добиваться своих целей и готов приносить неискренние извинения ради возвращения на перспективные российские рынки, убежден российский лидер. При этом ниши, которые ранее занимали покинувшие РФ иностранные компании, сейчас успешно заняты отечественными производителями, в том числе в промышленности и сельском хозяйстве.

"Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы с прагматической точки зрения. Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла – пусть возвращается. Невыгодно – надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть. И из этих тысячи причин 999 будет точно соответствовать требованиям ВТО (Всемирная торговая организация – ред.), а по одной будем спорить в судах лет 15, как минимум… Ничего личного – только бизнес", – сказал Путин.

Он также проинформировал, что дал поручение правительству РФ поработать вопрос и выработать определенные условия возврата с учетом поведения той или иной компании в предыдущие три года.
"Нужно по-человечески. Без этого нельзя. Есть компании, которые не хотели, со слезами уходили: "Давление такое, нас разрушат, наш бизнес за океаном, не дадут производить расчетов, в Европе нанесут ущерб". Мы таких все знаем, и я просил правительство иметь это в виду… Если что-то нужно будет учесть с точки зрения интересов нашего бизнеса, прежде всего будем ориентироваться на интересы нашего бизнеса. Но, конечно, надо смотреть и как это все будет отражаться на рынке", – подытожил Путин.
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