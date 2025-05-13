https://crimea.ria.ru/20250513/vozmozhna-li-zamorozka-konflikta-na-ukraine-po-indo-pakistanskomu-stsenariyu-1146384144.html

Возможна ли заморозка конфликта на Украине по индо-пакистанскому сценарию

Возможна ли заморозка конфликта на Украине по индо-пакистанскому сценарию - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Возможна ли заморозка конфликта на Украине по индо-пакистанскому сценарию

Заморозка конфликта между Россией и Украиной по аналогии с индо-пакистанским конфликтом невозможна в силу нескольких причин. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T06:10

2025-05-13T06:10

2025-05-13T06:10

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

россия

пакистан

индия

украина

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Россия и Украина не могут находиться в "замороженном" конфликте как Индия и Пакистан – мнение Россия и Украина не могут находиться в "замороженном" конфликте как Индия и Пакистан – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Заморозка конфликта между Россией и Украиной по аналогии с индо-пакистанским конфликтом невозможна в силу нескольких причин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По словам Манойло, роль в быстром завершении конфликта, безусловно, может играть "внешняя политическая воля какого-то тяжеловеса", но в случае с индо-пакистанским перманентным конфликтом с его особенностями развития, прекращения и замораживания это не самое важное.Проводить такие аналогии с конфликтом на Украине неправильно еще и потому, что Индия и Пакистан, несмотря на большое количество войн, которые были между ними, находятся в своеобразном сбалансированном состоянии, считает политолог."Потому что это две ядерные державы. И они могут идти в эскалации конфликта до определенного предела, иначе какая-то страна применит, допустим, тактическое ядерное оружие. Да, там его немного, но вполне достаточно, чтобы уничтожить половину Индии или весь Пакистан. Поэтому они (Индия и Пакистан – ред.) и балансируют", – пояснил политолог.Сам факт того, что у власти на Украине нацисты, и на них опирается нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский, делает какое бы то ни было сравнение этих двух конфликтов невозможным, считает эксперт.А значит, если украинская сторона хочет, чтобы их страна сохранила государственность и осталась на карте мира – а ее может не быть через пару-тройку лет, – то Украине придется что-то делать с неонацистами, и что будет этой силой – вопрос, заметил Манойло.При этом у РФ на все вопросы есть ответы и цели России неизменны, поскольку замороженный конфликт рискует разморозиться и активизироваться вовсе не так, как это происходит в других точках мира, то есть альтернатив обеспечить себе безопасность просто нет, сказал политолог.Напомним, отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля после нападения террористов в контролируемом Индией регионе Джамму и Кашмир. В ответ на теракт в Пахалгаме Индия начала операцию "Синдур". МИД ряда стран, в том числе России, призвали стороны к сдержанности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликтПочему Запад мешает переговорам России и Украины – мнение политологаКруги по воде: приведет ли ближневосточный накал к Третьей мировой

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россия

пакистан

индия

украина

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андрей манойло, мнения, россия, пакистан, индия, украина