https://crimea.ria.ru/20250513/veduschie-ekonomiki-mira-vpadayut-v-retsessiyu-radi-naneseniya-vreda-rf--putin-1146408066.html

Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – Путин

Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – Путин - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – Путин

Ведущие экономики мира вводят санкции против России и из-за этого впадают в рецессию, лишь бы только навредить нашей стране. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T16:11

2025-05-13T16:11

2025-05-13T16:26

владимир путин (политик)

россия

экономика

политика

коллективный запад

мнения

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ведущие экономики мира вводят санкции против России и из-за этого впадают в рецессию, лишь бы только навредить нашей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что необходимо быть готовыми к введению любых новых рестрикций против России, даже к тем ограничениям, которые, на первый взгляд, Запад не будет предпринимать."Пугаться (новых санкций – ред.) нельзя. Кто начнет пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Мы, конечно, должны это иметь в виду: могут сделать то, о чем говорят публично, и как минимум минимизировать негативные последствия", – подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, политика, коллективный запад, мнения, санкции против россии