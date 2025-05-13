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Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – Путин - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – Путин
Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – Путин - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – Путин
Ведущие экономики мира вводят санкции против России и из-за этого впадают в рецессию, лишь бы только навредить нашей стране. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T16:11
2025-05-13T16:26
владимир путин (политик)
россия
экономика
политика
коллективный запад
мнения
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ведущие экономики мира вводят санкции против России и из-за этого впадают в рецессию, лишь бы только навредить нашей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин отметил, что необходимо быть готовыми к введению любых новых рестрикций против России, даже к тем ограничениям, которые, на первый взгляд, Запад не будет предпринимать."Пугаться (новых санкций – ред.) нельзя. Кто начнет пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Мы, конечно, должны это иметь в виду: могут сделать то, о чем говорят публично, и как минимум минимизировать негативные последствия", – подчеркнул российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), россия, экономика, политика, коллективный запад, мнения, санкции против россии
Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда РФ – Путин

Ведущие экономики мира впадают в рецессию ради нанесения вреда России санкциями – Путин

16:11 13.05.2025 (обновлено: 16:26 13.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"
Президент Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации Деловая Россия
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Ведущие экономики мира вводят санкции против России и из-за этого впадают в рецессию, лишь бы только навредить нашей стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (западные страны – ред.) в ущерб себе же делают. Кажется, что не будут того-то и того-то делать точно, потому что это им вредит. Но делают же! Ведущие экономики мира в рецессию впадают, только бы нам навредить. Называется, куплю билет и не поеду назло кондуктору", – сказал глава государства на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Путин отметил, что необходимо быть готовыми к введению любых новых рестрикций против России, даже к тем ограничениям, которые, на первый взгляд, Запад не будет предпринимать.
"Пугаться (новых санкций – ред.) нельзя. Кто начнет пугаться, тот сразу все проиграет. Но понимать, что может происходить, обязательно нужно. И надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Мы, конечно, должны это иметь в виду: могут сделать то, о чем говорят публично, и как минимум минимизировать негативные последствия", – подчеркнул российский лидер.
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Владимир Путин (политик)РоссияЭкономикаПолитикаКоллективный ЗападМненияСанкции против России
 
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