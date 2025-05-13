https://crimea.ria.ru/20250513/v-sevastopole-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1146415792.html
В Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе проводили в последний путь командира отделения, гвардии рядового Александра Сергеевича Дроздовского. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T19:31
2025-05-13T19:31
2025-05-13T19:31
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь командира отделения, гвардии рядового Александра Сергеевича Дроздовского. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Александр Дроздовский родился и вырос в селе Туринская Слобода Свердловской области. После 9 классов школы успешно окончил Екатеринбургский технолого-экономический колледж и получил специальность юриста. После учебы проходил службу по призыву в одной из воинских частей сухопутных войск.С 2022 года герой вместе с семьей жил в Севастополе. В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одну из элитных воинских частей – бригаду "Черных гусар" ДНР, рассказал губернатор.Александр Сергеевич Дроздовский погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, новости севастополя, севастополь, герои сво, новости сво, память, утраты
В Севастополе простились с героем спецоперации
В Севастополе простились с героем спецоперации Александром Дроздовским
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь командира отделения, гвардии рядового Александра Сергеевича Дроздовского. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Александр Дроздовский родился и вырос в селе Туринская Слобода Свердловской области. После 9 классов школы успешно окончил Екатеринбургский технолого-экономический колледж и получил специальность юриста. После учебы проходил службу по призыву в одной из воинских частей сухопутных войск.
С 2022 года герой вместе с семьей жил в Севастополе. В 2024 году принял решение заключить контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в одну из элитных воинских частей – бригаду "Черных гусар" ДНР, рассказал губернатор.
Александр Сергеевич Дроздовский погиб в бою при освобождении Донецкой народной республики от укронацистских захватчиков.