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В Севастополе поймали "дистанционного минера"
В Севастополе поймали "дистанционного минера" - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Севастополе поймали "дистанционного минера"
Севастополец дистанционно "заминировал" один из ночных клубов города. Полицейские "розыгрыш" раскрыли. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T10:11
2025-05-13T10:11
2025-05-13T10:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Севастополец дистанционно "заминировал" один из ночных клубов города. Полицейские "розыгрыш" раскрыли. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Инцидент произошел в канун Нового года. 32-летний местный житель решил отдохнуть в ночном клубе. Но охранники на входе его не пустили. Тогда он купил б/у телефон, взял другую сим-карту и 31 декабря, за час до боя курантов, позвонил в 112 и сообщил, что "ровно в полночь в клубе все рванет". После звонка сим-карту "минер" выбросил, а телефон оставил себе.В отношении "шутника" возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением передано в суд. За такую выходку злоумышленник может получить до пяти лет колонии.Ранее сообщалось, что юный житель Севастополя оставил ложное сообщение о "минировании" школы, чтобы сорвать контрольную по алгебре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю СевастополяУстановили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в ТвериРоссиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством
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севастополь, новости севастополя, закон и право, умвд россии по севастополю, крым, правосудие
В Севастополе поймали "дистанционного минера"
В Севастополе мужчине грозит пять лет колонии за ложное сообщение о минировании
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Севастополец дистанционно "заминировал" один из ночных клубов города. Полицейские "розыгрыш" раскрыли. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
Инцидент произошел в канун Нового года. 32-летний местный житель решил отдохнуть в ночном клубе. Но охранники на входе его не пустили. Тогда он купил б/у телефон, взял другую сим-карту и 31 декабря, за час до боя курантов, позвонил в 112 и сообщил, что "ровно в полночь в клубе все рванет". После звонка сим-карту "минер" выбросил, а телефон оставил себе.
"На сообщение о минировании мгновенно отреагировали сотрудники ОМВД России по Ленинскому району Севастополя и полицейские кинологи. Клуб, как положено, эвакуировали. Взрывчатки, конечно, не обнаружили – но зато оперативники ЦПЭ УМВД нашли обиженного "минера", – рассказали в пресс-службе.
В отношении "шутника" возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением передано в суд. За такую выходку злоумышленник может получить до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось
, что юный житель Севастополя оставил ложное сообщение о "минировании" школы, чтобы сорвать контрольную по алгебре.
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