https://crimea.ria.ru/20250513/v-sevastopole-poymali-distantsionnogo-minera-1146393941.html

В Севастополе поймали "дистанционного минера"

В Севастополе поймали "дистанционного минера" - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Севастополе поймали "дистанционного минера"

Севастополец дистанционно "заминировал" один из ночных клубов города. Полицейские "розыгрыш" раскрыли. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T10:11

2025-05-13T10:11

2025-05-13T10:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Севастополец дистанционно "заминировал" один из ночных клубов города. Полицейские "розыгрыш" раскрыли. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.Инцидент произошел в канун Нового года. 32-летний местный житель решил отдохнуть в ночном клубе. Но охранники на входе его не пустили. Тогда он купил б/у телефон, взял другую сим-карту и 31 декабря, за час до боя курантов, позвонил в 112 и сообщил, что "ровно в полночь в клубе все рванет". После звонка сим-карту "минер" выбросил, а телефон оставил себе.В отношении "шутника" возбуждено уголовное дело, которое с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением передано в суд. За такую выходку злоумышленник может получить до пяти лет колонии.Ранее сообщалось, что юный житель Севастополя оставил ложное сообщение о "минировании" школы, чтобы сорвать контрольную по алгебре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четырежды "минировал" дом матери: суд вынес приговор жителю СевастополяУстановили муляжи "взрывчатки": ФСБ арестовала двух подозреваемых в ТвериРоссиян начали обманывать при помощи поддельных чатов с начальством

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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