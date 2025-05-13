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В России запретили держать дома гадюк и крокодилов - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В России запретили держать дома гадюк и крокодилов
В России запретили держать дома гадюк и крокодилов - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В России запретили держать дома гадюк и крокодилов
Правительство России утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T09:12
2025-05-13T09:12
животные
правительство россии
россия
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.Всего в перечне указано более 120 разновидностей. В нем перечислены восемь категорий животных, запрещенных к содержанию: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, а также коралловые полипы.В перечне также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных, приматов. Фактически это переутвержденный список, который был составлен ранее в 2019 году."Распоряжение вступает в силу с 1 сентября и будет действительно шесть лет – до 2031 года", – сказано в тексте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.Ранее владелец ялтинского крокодилляриума Виктор Жиленко сообщил, что на экспозицию многие животные, такие как питоны, анаконды, королевские змеи, попали от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проснулись гадюки и сколопендрыПриюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданиюЗмеиная красота: как гады помогают косметологам
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животные, правительство россии, россия, закон и право, новости
В России запретили держать дома гадюк и крокодилов

В России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных

09:12 13.05.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкКрокодил. Архивное фото
Крокодил. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Всего в перечне указано более 120 разновидностей. В нем перечислены восемь категорий животных, запрещенных к содержанию: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, а также коралловые полипы.
Самый объемный список запрещенных к содержанию животных – млекопитающие. Здесь под запрет попали в том числе большие кошки – львы, тигры, леопарды, ягуары, снежные барсы, а также носороги, слоны, бегемоты, приматы и дикобразы. Из привычных для жителей РФ звери – это медведи, волки и лисы.
В перечне также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных, приматов. Фактически это переутвержденный список, который был составлен ранее в 2019 году.
"Распоряжение вступает в силу с 1 сентября и будет действительно шесть лет – до 2031 года", – сказано в тексте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее владелец ялтинского крокодилляриума Виктор Жиленко сообщил, что на экспозицию многие животные, такие как питоны, анаконды, королевские змеи, попали от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев.
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