https://crimea.ria.ru/20250513/v-rossii-zapretili-derzhat-doma-gadyuk-i-krokodilov-1146392541.html

В России запретили держать дома гадюк и крокодилов

В России запретили держать дома гадюк и крокодилов - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В России запретили держать дома гадюк и крокодилов

Правительство России утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T09:12

2025-05-13T09:12

2025-05-13T09:12

животные

правительство россии

россия

закон и право

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111690/07/1116900728_0:0:3167:1782_1920x0_80_0_0_bddf041ecabfbef2e85403478cb04d8d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.Всего в перечне указано более 120 разновидностей. В нем перечислены восемь категорий животных, запрещенных к содержанию: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, а также коралловые полипы.В перечне также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных, приматов. Фактически это переутвержденный список, который был составлен ранее в 2019 году."Распоряжение вступает в силу с 1 сентября и будет действительно шесть лет – до 2031 года", – сказано в тексте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.Ранее владелец ялтинского крокодилляриума Виктор Жиленко сообщил, что на экспозицию многие животные, такие как питоны, анаконды, королевские змеи, попали от бывших владельцев, которые покупали их как домашних питомцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проснулись гадюки и сколопендрыПриюты для бездомных собак в Крыму – что поможет их созданиюЗмеиная красота: как гады помогают косметологам

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, правительство россии, россия, закон и право, новости