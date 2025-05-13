https://crimea.ria.ru/20250513/v-rade-zayavili-o-nekhvatke-5-milliardov-dollarov-dlya-vsu-1146393053.html

В Раде заявили о нехватке 5 миллиардов долларов для ВСУ

В Раде заявили о нехватке 5 миллиардов долларов для ВСУ - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Раде заявили о нехватке 5 миллиардов долларов для ВСУ

В госбюджете Украины не хватает почти 5 миллиардов долларов для финансирования ВСУ, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T10:27

2025-05-13T10:27

2025-05-13T10:06

украина

всу (вооруженные силы украины)

новости

верховная рада украины

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В госбюджете Украины не хватает почти 5 миллиардов долларов для финансирования ВСУ, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.По словам Железняка, правительство в ближайшее время внесет законопроект об изменениях в бюджет, согласно которому финансирование ВСУ будет увеличено на 200-250 млрд гривен, а Верховная рада эту инициативу поддержит.Однако при этом встает вопрос, за счет чего украинское правительство будет закрывать эту дыру в бюджете, добавил парламентарий.Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Украины в 2025 году составит около 41,5 млрд долларов, при условии снижения расходов на оборону. Очевидно, что дефицит бюджета будет продолжать расти как минимум до конца года. Киевский режим продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.Однако финансовая поддержка Киева со стороны Запада уменьшается. Депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что Украина ежемесячно тратит около 3,5 млрд евро, в то время как 1 млрд евро необходимо будет потратить на производство вооружения. При этом Еврокомиссия выделила Украине только 1,9 млрд евро, заявила во время недавнего визита в Киев глава евродипломатии Кая Каллас.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, всу (вооруженные силы украины), новости, верховная рада украины, финансы