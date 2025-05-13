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В Минобороны назвали потери ВСУ - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В Минобороны назвали потери ВСУ
В Минобороны назвали потери ВСУ - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Минобороны назвали потери ВСУ
Еще 1375 украинских боевиков, танки и другая техника разбиты военнослужащими ВС РФ на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает во вторник Минобороны РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T13:44
2025-05-13T13:44
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Еще 1375 украинских боевиков, танки и другая техника разбиты военнослужащими ВС РФ на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили 195 вражеских солдат, три танка, 15 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая две американские гаубицы М777, две станции радиоэлектронной борьбы.Бойцы группы "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали 210 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 290 солдат, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Подразделения группировки "Центр" разбили свыше 470 боевиков ВСУ, семь боевых бронированных машин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащими "Днепра" уничтожены свыше 50 украинских неонацистов, 10 автомобилей и склад с боеприпасами.Кроме того, российские военные поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдан", пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах. Средства ПВО сбили восемь американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 74 беспилотника.Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 310 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35 394 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один населенный пункт освобожден в ДНРНовости СВО: на фронте ВСУ потеряли еще 1285 боевиков и много техникиНовости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, новости, инфографика
В Минобороны назвали потери ВСУ

Минобороны: более 1300 украинских боевиков уничтожены за сутки в зоне СВО

13:44 13.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Еще 1375 украинских боевиков, танки и другая техника разбиты военнослужащими ВС РФ на всех фронтах спецоперации за сутки. Об этом сообщает во вторник Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" уничтожили 195 вражеских солдат, три танка, 15 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая две американские гаубицы М777, две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы группы "Запад" улучшили тактическое положение, ликвидировали 210 боевиков, танк, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 290 солдат, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки "Центр" разбили свыше 470 боевиков ВСУ, семь боевых бронированных машин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, 15 автомобилей и артиллерийское орудие.
Сводка Минобороны РФ на 13 мая 2025 годаСводка Минобороны РФ на 13 мая 2025 года
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащими "Днепра" уничтожены свыше 50 украинских неонацистов, 10 автомобилей и склад с боеприпасами.
Кроме того, российские военные поразили цех сборки самоходных артиллерийских установок "Богдан", пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах. Средства ПВО сбили восемь американских управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 74 беспилотника.
Всего с начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотных летательных аппарата, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 310 танков и других боевых бронированных машин, 1 562 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35 394 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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