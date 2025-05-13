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В Крыму растят пилотов будущего - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В Крыму растят пилотов будущего
В Крыму растят пилотов будущего - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Крыму растят пилотов будущего
Беспилотные летательные аппараты – не просто хобби, но и часть стратегической области, которую в Крыму активно развивают. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T13:32
2025-05-13T13:32
крым
беспилотник (бпла, дрон)
общество
игорь бойко
новости крыма
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Беспилотные летательные аппараты – не просто хобби, но и часть стратегической области, которую в Крыму активно развивают. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков.По его словам, исследования, внедрение в экономику, безопасность, а теперь и образовательные проекты для школьников – все это охватывает деятельность Крымского исследовательского института беспилотных технологий.На данный момент закон строго ограничивает использование беспилотников в Крыму: действует указ о запрете полетов всех видов дронов, даже самых миниатюрных, весом до 150 граммов. Исключение – для силовых структур, служб спасения и геологоразведки. Впрочем, сферы применения, по мнению эксперта, остаются широкими – от сельского хозяйства до контроля за трубопроводами, где дроны с инфракрасными камерами выявляют утечки газа и нефти.Одно из ключевых направлений института – работа с молодежью. И здесь Крым делает шаг вперед. Исполнительный директор образовательного практикума и группы компаний "Интеллект" – Кубка "Беспилотные технологии" Игорь Бойко рассказал о новом проекте: за четыре дня его участники без опыта становятся пилотами дронов.За полгода проект охватил 8 школ, 192 ученика с 7 по 11 классы. А уже 14 мая в Симферополе пройдет финал – Кубок "Беспилотные технологии". На стадионе соберутся 16 команд и сотни болельщиков. Юные пилоты покажут, что Крым может не просто догнать, но и перегнать мировые тренды в сфере дронов, заключили специалисты.В планах организаторов расширить проект на весь Крым и создать новую образовательную традицию, которая объединит технологии, спорт и патриотическое воспитание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, беспилотник (бпла, дрон), общество, игорь бойко, новости крыма, спорт
В Крыму растят пилотов будущего

В Крыму школьников учат управлять беспилотниками в мирных целях

13:32 13.05.2025
 
© Пресс-служба администрации КерчиБеспилотник
Беспилотник
© Пресс-служба администрации Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Беспилотные летательные аппараты – не просто хобби, но и часть стратегической области, которую в Крыму активно развивают. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков.
По его словам, исследования, внедрение в экономику, безопасность, а теперь и образовательные проекты для школьников – все это охватывает деятельность Крымского исследовательского института беспилотных технологий.
"Мы пытаемся больше исследовать различные методики, новые средства. В рамках БПЛА мы изучаем, как можно увеличить дальность связи, улучшить характеристики дронов" – уточнил Зиньков.
На данный момент закон строго ограничивает использование беспилотников в Крыму: действует указ о запрете полетов всех видов дронов, даже самых миниатюрных, весом до 150 граммов. Исключение – для силовых структур, служб спасения и геологоразведки.
Впрочем, сферы применения, по мнению эксперта, остаются широкими – от сельского хозяйства до контроля за трубопроводами, где дроны с инфракрасными камерами выявляют утечки газа и нефти.
Одно из ключевых направлений института – работа с молодежью. И здесь Крым делает шаг вперед. Исполнительный директор образовательного практикума и группы компаний "Интеллект" – Кубка "Беспилотные технологии" Игорь Бойко рассказал о новом проекте: за четыре дня его участники без опыта становятся пилотами дронов.
"Мы в декабре 2024-го запустили эксперимент на базе третьей школы имени Макаренко. За четыре дня ничего не умеющий, не знающий, но заинтересованный учащийся становится тем самым пилотом. Потом застраиваем спортзал, приходят болельщики и устраиваем настоящие соревнования дрон-гонщиков" – делится Бойко.
За полгода проект охватил 8 школ, 192 ученика с 7 по 11 классы. А уже 14 мая в Симферополе пройдет финал – Кубок "Беспилотные технологии". На стадионе соберутся 16 команд и сотни болельщиков. Юные пилоты покажут, что Крым может не просто догнать, но и перегнать мировые тренды в сфере дронов, заключили специалисты.
В планах организаторов расширить проект на весь Крым и создать новую образовательную традицию, которая объединит технологии, спорт и патриотическое воспитание.
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КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ОбществоИгорь БойкоНовости КрымаСпорт
 
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