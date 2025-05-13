https://crimea.ria.ru/20250513/v-krymu-rastyat-pilotov-buduschego-1146401948.html

В Крыму растят пилотов будущего

В Крыму растят пилотов будущего - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Крыму растят пилотов будущего

Беспилотные летательные аппараты – не просто хобби, но и часть стратегической области, которую в Крыму активно развивают. Об этом в пресс-центре РИА Новости... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T13:32

2025-05-13T13:32

2025-05-13T13:32

крым

беспилотник (бпла, дрон)

общество

игорь бойко

новости крыма

спорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Беспилотные летательные аппараты – не просто хобби, но и часть стратегической области, которую в Крыму активно развивают. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил директор Крымского исследовательского института беспилотных технологий Богдан Зиньков.По его словам, исследования, внедрение в экономику, безопасность, а теперь и образовательные проекты для школьников – все это охватывает деятельность Крымского исследовательского института беспилотных технологий.На данный момент закон строго ограничивает использование беспилотников в Крыму: действует указ о запрете полетов всех видов дронов, даже самых миниатюрных, весом до 150 граммов. Исключение – для силовых структур, служб спасения и геологоразведки. Впрочем, сферы применения, по мнению эксперта, остаются широкими – от сельского хозяйства до контроля за трубопроводами, где дроны с инфракрасными камерами выявляют утечки газа и нефти.Одно из ключевых направлений института – работа с молодежью. И здесь Крым делает шаг вперед. Исполнительный директор образовательного практикума и группы компаний "Интеллект" – Кубка "Беспилотные технологии" Игорь Бойко рассказал о новом проекте: за четыре дня его участники без опыта становятся пилотами дронов.За полгода проект охватил 8 школ, 192 ученика с 7 по 11 классы. А уже 14 мая в Симферополе пройдет финал – Кубок "Беспилотные технологии". На стадионе соберутся 16 команд и сотни болельщиков. Юные пилоты покажут, что Крым может не просто догнать, но и перегнать мировые тренды в сфере дронов, заключили специалисты.В планах организаторов расширить проект на весь Крым и создать новую образовательную традицию, которая объединит технологии, спорт и патриотическое воспитание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, беспилотник (бпла, дрон), общество, игорь бойко, новости крыма, спорт