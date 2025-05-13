https://crimea.ria.ru/20250513/v-krasnoperekopske-legkovushka-sbila-rebenka-1146413480.html

В Красноперекопске легковушка сбила ребенка

В Красноперекопске легковушка сбила ребенка - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Красноперекопске легковушка сбила ребенка

В Красноперекопске легковушка сбила 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T18:07

2025-05-13T18:07

2025-05-13T18:07

красноперекопск

происшествия

прокуратура республики крым

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Красноперекопске легковушка сбила 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма.По предварительной информации, ребенок без сопровождения родителей переходил проезжую часть на улице Чкалова. Водитель автомобиля VORTEX не заметил маленького пешехода на повороте и наехал на него.В результате происшествия ребенок с телесными повреждениями доставлен в больницу. На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства выясняются.В госавтоинспекции призывают родителей ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного движения и разъяснять, где и как можно проходить проезжую часть."Самое главное – подавать детям собственный пример правильного поведения на дороге", – подытожили в ГАИ.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибшийВ Крыму ребенок на самокате врезался в иномарку и попал в больницу20 человек пострадали в ДТП в Крыму

красноперекопск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноперекопск, происшествия, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма