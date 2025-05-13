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В Красноперекопске легковушка сбила ребенка
В Красноперекопске легковушка сбила ребенка - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Красноперекопске легковушка сбила ребенка
В Красноперекопске легковушка сбила 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T18:07
2025-05-13T18:07
2025-05-13T18:07
красноперекопск
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Красноперекопске легковушка сбила 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма.По предварительной информации, ребенок без сопровождения родителей переходил проезжую часть на улице Чкалова. Водитель автомобиля VORTEX не заметил маленького пешехода на повороте и наехал на него.В результате происшествия ребенок с телесными повреждениями доставлен в больницу. На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства выясняются.В госавтоинспекции призывают родителей ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного движения и разъяснять, где и как можно проходить проезжую часть."Самое главное – подавать детям собственный пример правильного поведения на дороге", – подытожили в ГАИ.Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус Луганск-Симферополь попал в ДТП в Крыму - есть погибшийВ Крыму ребенок на самокате врезался в иномарку и попал в больницу20 человек пострадали в ДТП в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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красноперекопск, происшествия, прокуратура республики крым, госавтоинспекция крыма, новости крыма
В Красноперекопске легковушка сбила ребенка
Прокуратура Крыма выясняет обстоятельства ДТП с ребенком в Красноперекопске
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Красноперекопске легковушка сбила 8-летнего ребенка. Об этом сообщили в госавтоинспекции Крыма.
По предварительной информации, ребенок без сопровождения родителей переходил проезжую часть на улице Чкалова. Водитель автомобиля VORTEX не заметил маленького пешехода на повороте и наехал на него.
"Водитель 1963 года рождения, управляя автомобилем "VORTEX CORDA", двигаясь в г. Красноперекопске по ул. Калинина при повороте на ул. Чкалова совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2017 года рождения, который перебегал проезжую часть слева на право, по ходу движения автомобиля" – рассказали в ведомстве.
В результате происшествия ребенок с телесными повреждениями доставлен в больницу. На месте работают сотрудники полиции, все обстоятельства выясняются.
В госавтоинспекции призывают родителей ежедневно напоминать детям о соблюдении правил дорожного движения и разъяснять, где и как можно проходить проезжую часть.
"Самое главное – подавать детям собственный пример правильного поведения на дороге", – подытожили в ГАИ.
Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП.
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