https://crimea.ria.ru/20250513/v-bakhchisarayskom-rayone-prostilis-s-geroem-svo-valeriem-sidorovskim-1146391208.html

В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским

В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским

В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь героя СВО, водителя второй реактивной артиллерийской батареи реактивного дивизиона,... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T06:32

2025-05-13T06:32

2025-05-13T06:32

крым

бахчисарайский район

общество

утраты

новости сво

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герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь героя СВО, водителя второй реактивной артиллерийской батареи реактивного дивизиона, гвардии рядового Валерия Сидоровского. Об этом сообщили в районной администрации.Валерий Юрьевич был предпринимателем, работал в сфере туризма. После начала специальной военной операции он принял добровольное решение отправиться защищать Родину. У него остались жена и двое детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

бахчисарайский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский район, общество, утраты, новости сво, участники сво, герои сво