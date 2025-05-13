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В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским
В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским
В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь героя СВО, водителя второй реактивной артиллерийской батареи реактивного дивизиона,... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T06:32
2025-05-13T06:32
2025-05-13T06:32
крым
бахчисарайский район
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь героя СВО, водителя второй реактивной артиллерийской батареи реактивного дивизиона, гвардии рядового Валерия Сидоровского. Об этом сообщили в районной администрации.Валерий Юрьевич был предпринимателем, работал в сфере туризма. После начала специальной военной операции он принял добровольное решение отправиться защищать Родину. У него остались жена и двое детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарайский район, общество, утраты, новости сво, участники сво, герои сво
В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским
В Крыму простились с водителем реактивной артиллерийской батареи Валерием Сидоровским