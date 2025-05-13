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В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским
В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским
В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь героя СВО, водителя второй реактивной артиллерийской батареи реактивного дивизиона,... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T06:32
2025-05-13T06:32
крым
бахчисарайский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь героя СВО, водителя второй реактивной артиллерийской батареи реактивного дивизиона, гвардии рядового Валерия Сидоровского. Об этом сообщили в районной администрации.Валерий Юрьевич был предпринимателем, работал в сфере туризма. После начала специальной военной операции он принял добровольное решение отправиться защищать Родину. У него остались жена и двое детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, бахчисарайский район, общество, утраты, новости сво, участники сво, герои сво
В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским

В Крыму простились с водителем реактивной артиллерийской батареи Валерием Сидоровским

06:32 13.05.2025
 
© Администрация Бахчисарайского районаВ Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским
В Бахчисарайском районе простились с героем СВО Валерием Сидоровским
© Администрация Бахчисарайского района
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма проводили в последний путь героя СВО, водителя второй реактивной артиллерийской батареи реактивного дивизиона, гвардии рядового Валерия Сидоровского. Об этом сообщили в районной администрации.
Валерий Юрьевич был предпринимателем, работал в сфере туризма. После начала специальной военной операции он принял добровольное решение отправиться защищать Родину.
"Водитель второй реактивной артиллерийской батареи реактивного дивизиона, гвардии рядовой Сидоровский Валерий Юрьевич погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, отдав жизнь во имя мира и спокойствия нашей страны. Он был храбрым воином, его мужество и преданность Отечеству являлись примером для многих", - сказано в сообщении.
У него остались жена и двое детей.
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КрымБахчисарайский районОбществоУтратыНовости СВОУчастники СВОГерои СВО
 
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