Украинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодно
Украинские военкомы зарабатывают 2 миллиарда долларов на взятках ежегодно – депутат Рады
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Нелегальный доход сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), полученных в виде взяток от граждан с целью избежать мобилизации в ВСУ, оценивается в сумму 0,8-2,1 миллиарда евро. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Микиша.
"Эксперты оценивают от 0,8 до 2,1 миллиарда евро ежегодно теневого оборота именно с ТЦК. Вдумайтесь в эти цифры. Это не попасть (на фронт – ред.), списаться (с воинского учета – ред.), попасть (под мобилизацию – ред.) чуть позже, чтобы на тебя закрыли глаза на какое-то время, твое дело переложили с верхней полочки вниз, обновить данные", – сказал нардеп.
Ранее руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов заявил о полном провале мобилизации на Украине. По его словам, в этом полностью виноват киевский режим, который не обеспечил мотивацию в информационном пространстве, должное финансирование армии и фиксацию четких сроков службы.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.
Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. А в Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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