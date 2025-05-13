https://crimea.ria.ru/20250513/ukrainskie-voenkomaty-poluchayut-vzyatki-na-2-milliarda-evro-ezhegodno-1146405737.html

Украинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодно

Украинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодно - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Украинские военкоматы получают взятки на 2 миллиарда евро ежегодно

Нелегальный доход сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), полученных в виде взяток от граждан с целью избежать... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T16:02

2025-05-13T16:02

2025-05-13T16:02

верховная рада украины

новости

украина

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Нелегальный доход сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), полученных в виде взяток от граждан с целью избежать мобилизации в ВСУ, оценивается в сумму 0,8-2,1 миллиарда евро. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Микиша.Ранее руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов заявил о полном провале мобилизации на Украине. По его словам, в этом полностью виноват киевский режим, который не обеспечил мотивацию в информационном пространстве, должное финансирование армии и фиксацию четких сроков службы.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. А в Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизацииСША Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизацииУкраинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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