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Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева

Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева

Основные темы переговоров между Москвой и Киевом относятся к отказу Киева от новых российских регионов, а также касаются использования Запорожской АЭС и доступа РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T10:02

2025-05-13T10:02

2025-05-13T10:16

переговоры

украина

россия

политика

сша

стивен уиткофф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Основные темы переговоров между Москвой и Киевом относятся к отказу Киева от новых российских регионов, а также касаются использования Запорожской АЭС и доступа Украины к водным артериям. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart.Он подчеркнул, что электростанция в Запорожье является "большой частью этой дискуссии", поскольку может производить большое количество энергии, а выход к Черному морю нужен Украине, чтобы далее выходить в мировые океаны через Средиземное."Если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", - считает спецпосланник американского лидера.Урегулирование конфликта на Украине невозможно без согласия президента России Владимира Путина, с которым США ведут диалог, заявлял также Уиткофф. При этом он отмечал, что американский президент Дональд Трамп "предъявил ультиматум" обеим сторонам, заявив, что им необходимо добиться прогресса в достижении прочного мира, в противном случае США выйдут из переговорного процесса.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состоятьсяПочему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политологаПутин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, украина, россия, политика, сша, стивен уиткофф, новости