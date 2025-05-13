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Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева
Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева
Основные темы переговоров между Москвой и Киевом относятся к отказу Киева от новых российских регионов, а также касаются использования Запорожской АЭС и доступа РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T10:02
2025-05-13T10:16
переговоры
украина
россия
политика
сша
стивен уиткофф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Основные темы переговоров между Москвой и Киевом относятся к отказу Киева от новых российских регионов, а также касаются использования Запорожской АЭС и доступа Украины к водным артериям. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart.Он подчеркнул, что электростанция в Запорожье является "большой частью этой дискуссии", поскольку может производить большое количество энергии, а выход к Черному морю нужен Украине, чтобы далее выходить в мировые океаны через Средиземное."Если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", - считает спецпосланник американского лидера.Урегулирование конфликта на Украине невозможно без согласия президента России Владимира Путина, с которым США ведут диалог, заявлял также Уиткофф. При этом он отмечал, что американский президент Дональд Трамп "предъявил ультиматум" обеим сторонам, заявив, что им необходимо добиться прогресса в достижении прочного мира, в противном случае США выйдут из переговорного процесса.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: при каком условии могут состоятьсяПочему Запад мешает переговорам России и Украины - мнение политологаПутин обсудил с Эрдоганом предложение провести переговоры с Украиной
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переговоры, украина, россия, политика, сша, стивен уиткофф, новости
Отказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева

Отказ от регионов и доступ к Черному морю могут обсудить на переговорах в Стамбуле

10:02 13.05.2025 (обновлено: 10:16 13.05.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Основные темы переговоров между Москвой и Киевом относятся к отказу Киева от новых российских регионов, а также касаются использования Запорожской АЭС и доступа Украины к водным артериям. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью изданию Breitbart.
"Я думаю, что основные проблемы здесь — это регионы, атомная станция, то, как украинцы могут использовать реку Днепр и выйти к морю", — сказал Уиткофф.
Он подчеркнул, что электростанция в Запорожье является "большой частью этой дискуссии", поскольку может производить большое количество энергии, а выход к Черному морю нужен Украине, чтобы далее выходить в мировые океаны через Средиземное.
"Если мы посадим стороны за стол переговоров, они поговорят друг с другом, мы сузим круг вопросов между ними, а затем придумаем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", - считает спецпосланник американского лидера.
Урегулирование конфликта на Украине невозможно без согласия президента России Владимира Путина, с которым США ведут диалог, заявлял также Уиткофф. При этом он отмечал, что американский президент Дональд Трамп "предъявил ультиматум" обеим сторонам, заявив, что им необходимо добиться прогресса в достижении прочного мира, в противном случае США выйдут из переговорного процесса.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Президент США Дональд Трамп после предложения президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с представителями Киева в Стамбуле заявил, что это потенциально великий день для России и Украины, и пообещал продолжить работу с обеими сторонами.
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