https://crimea.ria.ru/20250513/uitkoff-i-kellog-priedut-na-peregovory-v-stambul---smi-1146406912.html

Уиткофф и Келлог приедут на переговоры в Стамбул - СМИ

Уиткофф и Келлог приедут на переговоры в Стамбул - СМИ - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Уиткофф и Келлог приедут на переговоры в Стамбул - СМИ

Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T15:50

2025-05-13T15:50

2025-05-13T15:50

переговоры

стамбул

россия

сша

украина

политика

стивен уиткофф

кит келлог

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.По информации телеканала CNN, представители Дональда Трампа ограничатся наблюдением за диалогом представителей Москвы и Киева.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет. Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнениеПереговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договоритьсяОтказ от регионов и доступ к Черному морю: темы переговоров РФ и Киева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, стамбул, россия, сша, украина, политика, стивен уиткофф, кит келлог, новости