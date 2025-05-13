Уиткофф и Келлог приедут на переговоры в Стамбул - СМИ
Спецпосланники Белого дома Уиткофф и Келлог приедут на переговоры Москвы и Киева в Стамбул
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonСтив Уиткофф
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.
"Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг", - говорится в публикации.
По информации телеканала CNN, представители Дональда Трампа ограничатся наблюдением за диалогом представителей Москвы и Киева.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине.
В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Позже в администрации Зеленского заявили, что глава киевского режима не будет встречаться в Стамбуле ни с кем из представителей России, кроме президента РФ Владимира Путина, встреч на более низком уровне также не будет.
Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.
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