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Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе
Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе
Президент США Дональд Трамп, выступая в Эр-Рияде на инвестиционном форуме, призвал западные страны не допустить втягивания в бесконечную войну в Европе и... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T19:51
2025-05-13T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, выступая в Эр-Рияде на инвестиционном форуме, призвал западные страны не допустить втягивания в бесконечную войну в Европе и сосредоточиться на совместных действиях ради будущего.Ранее во вторник спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и в этом случае туда также приедет американский лидер.Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщали ранее американские СМИ.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договоритьсяЗачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
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дональд трамп, сша, европа, новости, мнения
Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе

Трамп призвал Запад не втягиваться в бесконечную войну в Европе

19:51 13.05.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, выступая в Эр-Рияде на инвестиционном форуме, призвал западные страны не допустить втягивания в бесконечную войну в Европе и сосредоточиться на совместных действиях ради будущего.
"Запад не должен снова тащить себя в очередную бесконечную войну в Европе. Мы должны остановить убийства и работать вместе над тем, чтобы решать долгосрочные угрозы – как единая, непобедимая команда", – цитирует Трампа РИА Новости.
Ранее во вторник спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и в этом случае туда также приедет американский лидер.
Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщали ранее американские СМИ.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.
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