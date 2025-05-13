https://crimea.ria.ru/20250513/tramp-predostereg-zapad-ot-beskonechnoy-voyny-v-evrope-1146416067.html

Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе

Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Трамп предостерег Запад от бесконечной войны в Европе

Президент США Дональд Трамп, выступая в Эр-Рияде на инвестиционном форуме, призвал западные страны не допустить втягивания в бесконечную войну в Европе и... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T19:51

2025-05-13T19:51

2025-05-13T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп, выступая в Эр-Рияде на инвестиционном форуме, призвал западные страны не допустить втягивания в бесконечную войну в Европе и сосредоточиться на совместных действиях ради будущего.Ранее во вторник спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, и в этом случае туда также приедет американский лидер.Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщали ранее американские СМИ.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договоритьсяЗачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, европа, новости, мнения