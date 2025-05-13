Температура ниже нормы и ливневые дожди: погода в Крыму на неделе
Треть неделя мая в Крыму будет прохладнее средних многолетних значений - ФОБОС
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Третья неделя мая в Крыму будет прохладнее обычного, воздух не будет прогреваться до средних многолетних значений, а к выходным полуостров накроют интенсивные ливневые дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В среду ситуация будет определяться гребнем антициклона. День погожий, ночью +3…8, днем +17…20. Много солнца. В четверг и пятницу характер погоды не изменится. Рост атмосферного давления будет препятствовать процессу облакообразования, ночью температура воздуха до + 4…9, днем столбики термометров будут стремиться на штурм отметки + 20", - прогнозирует специалист.
А вот в выходные дни холодный атмосферный фронт с запада принесет на полуостров скоротечные, но интенсивные ливневые дожди. Ночью в субботу и воскресенье термометры покажут от 7 до 12 градусов тепла, днем + 14…19 градусов.
"Довольно прохладный май у нас получается, ниже климатической нормы. Для Симферополя норма мая, как минимум, 22 градуса в дневные часы. В лучшем случае, мы войдем в эту норму в заключительной декаде месяца, и рассчитывать на летние высокие температурные показатели пока не стоит", - констатирует Тишковец.
Во вторник в Крыму также сохраняется прохладная погода благодаря поступлению на полуостров воздушных масс с северо-запада. Значения средней суточной температуры на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Преимущественно без осадков, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.
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