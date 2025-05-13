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Температура ниже нормы и ливневые дожди: погода в Крыму на неделе

Температура ниже нормы и ливневые дожди: погода в Крыму на неделе - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Температура ниже нормы и ливневые дожди: погода в Крыму на неделе

Третья неделя мая в Крыму будет прохладнее обычного, воздух не будет прогреваться до средних многолетних значений, а к выходным полуостров накроют интенсивные... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T14:16

2025-05-13T14:16

2025-05-13T14:16

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Третья неделя мая в Крыму будет прохладнее обычного, воздух не будет прогреваться до средних многолетних значений, а к выходным полуостров накроют интенсивные ливневые дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.А вот в выходные дни холодный атмосферный фронт с запада принесет на полуостров скоротечные, но интенсивные ливневые дожди. Ночью в субботу и воскресенье термометры покажут от 7 до 12 градусов тепла, днем + 14…19 градусов."Довольно прохладный май у нас получается, ниже климатической нормы. Для Симферополя норма мая, как минимум, 22 градуса в дневные часы. В лучшем случае, мы войдем в эту норму в заключительной декаде месяца, и рассчитывать на летние высокие температурные показатели пока не стоит", - констатирует Тишковец.Во вторник в Крыму также сохраняется прохладная погода благодаря поступлению на полуостров воздушных масс с северо-запада. Значения средней суточной температуры на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Преимущественно без осадков, сообщали ранее в республиканском гидрометцентре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 4 дняПогодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуостроваВодные запасы Крыма ниже нормы: как контролировать ситуацию

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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