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Температура ниже климатической нормы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Температура ниже климатической нормы: погода в Крыму во вторник
Температура ниже климатической нормы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Температура ниже климатической нормы: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода благодаря поступлению на полуостров воздушных масс с северо-запада. Значения средней суточной температуры будут... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода благодаря поступлению на полуостров воздушных масс с северо-запада. Значения средней суточной температуры будут на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов, днем от +15 до +19.В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью температура воздуха +7...+9, днем +15...+17 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Температура ниже климатической нормы: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник прохладная погода с температурой ниже климатической нормы

00:01 13.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЗаповедники Крыма
Заповедники Крыма
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода благодаря поступлению на полуостров воздушных масс с северо-запада. Значения средней суточной температуры будут на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, на побережье до +10 градусов, днем +14…+19, в горах +8…+13 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +15...+17.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов, днем от +15 до +19.
В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью температура воздуха +7...+9, днем +15...+17 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Температура ниже климатической нормы: погода в Крыму во вторник
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22:15Рост спроса на отдых в Крыму и поддержка судостроения – главное за день
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20:28В Крыму до конца 2028 года приведут в порядок подъезды всех многоэтажек
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