https://crimea.ria.ru/20250513/temperatura-nizhe-klimaticheskoy-normy-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1146370883.html

Температура ниже климатической нормы: погода в Крыму во вторник

Температура ниже климатической нормы: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Температура ниже климатической нормы: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода благодаря поступлению на полуостров воздушных масс с северо-запада. Значения средней суточной температуры будут... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T00:01

2025-05-13T00:01

2025-05-13T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму сохранится прохладная погода благодаря поступлению на полуостров воздушных масс с северо-запада. Значения средней суточной температуры будут на 2-3 градуса ниже климатической нормы. Преимущественно без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 6-11 м/с, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +15...+17.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов, днем от +15 до +19.В Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь. Ночью температура воздуха +7...+9, днем +15...+17 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение – в западных, центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250509/pogodnye-anomalii-v-krymu-kak-napolnilis-vodokhranilischa-poluostrova-1146269718.html

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алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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