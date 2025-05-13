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США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог

США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог - РИА Новости Крым, 13.05.2025

США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог

США обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил спецпосланник... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T17:30

2025-05-13T17:30

2025-05-13T17:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. США обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News во вторник.О рассмотрении правительствами стран-членов НАТО "альтернативного плана" урегулирования конфликта на Украине, включающего создание "демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева "с размещением западных "миротворческих" сил стало известно еще в декабре 2024 года. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявлял, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания".Глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, мечты ряда западных лидеров о размещении европейских "миротворческих" контингентов на Украине доказывают политическую несостоятельность авторов таких идей.В случае попытки ввода миротворческого контингента НАТО на территорию Украины Североатлантический альянс может собрать не более 40 тысяч солдат, однако Россия никогда не согласится на присутствие иностранных войск на Украине и не допустит натовских "миротворцев" по линии конфликта, считает военный эксперт Александр Хроленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – ЭрдоганЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенаторЛавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кит келлог, великобритания, германия, франция, польша, днепр