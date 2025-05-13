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США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог
США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог - РИА Новости Крым, 13.05.2025
США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог
США обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил спецпосланник... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T17:30
2025-05-13T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. США обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News во вторник.О рассмотрении правительствами стран-членов НАТО "альтернативного плана" урегулирования конфликта на Украине, включающего создание "демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева "с размещением западных "миротворческих" сил стало известно еще в декабре 2024 года. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявлял, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания".Глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, мечты ряда западных лидеров о размещении европейских "миротворческих" контингентов на Украине доказывают политическую несостоятельность авторов таких идей.В случае попытки ввода миротворческого контингента НАТО на территорию Украины Североатлантический альянс может собрать не более 40 тысяч солдат, однако Россия никогда не согласится на присутствие иностранных войск на Украине и не допустит натовских "миротворцев" по линии конфликта, считает военный эксперт Александр Хроленко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО не должна быть частью конфликта на Украине – ЭрдоганЕС превращается в европейский аналог НАТО – сенаторЛавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, кит келлог, великобритания, германия, франция, польша, днепр
США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра – Келлог

США обсуждают размещение войск НАТО к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования

17:30 13.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО открывается в Варшаве
Саммит НАТО открывается в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. США обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра в рамках украинского урегулирования. Об этом заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News во вторник.

"Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта", – цитирует спецпосланника РИА Новости.

О рассмотрении правительствами стран-членов НАТО "альтернативного плана" урегулирования конфликта на Украине, включающего создание "демилитаризованной зоны и гарантии безопасности для Киева "с размещением западных "миротворческих" сил стало известно еще в декабре 2024 года. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита коалиции желающих 27 марта заявлял, что несколько представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания".
Глава МИД Сергей Лавров неоднократно подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, мечты ряда западных лидеров о размещении европейских "миротворческих" контингентов на Украине доказывают политическую несостоятельность авторов таких идей.
В случае попытки ввода миротворческого контингента НАТО на территорию Украины Североатлантический альянс может собрать не более 40 тысяч солдат, однако Россия никогда не согласится на присутствие иностранных войск на Украине и не допустит натовских "миротворцев" по линии конфликта, считает военный эксперт Александр Хроленко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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