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США надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоров - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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США надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоров
США надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоров - РИА Новости Крым, 13.05.2025
США надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоров
США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, и в этом случае туда также приедет американский лидер Дональд Трамп. Об этом РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T16:52
2025-05-13T16:52
сша
кит келлог
новости
россия
владимир путин (политик)
переговоры
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, и в этом случае туда также приедет американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News во вторник.Келлог также подтвердил планы на присутствие в Стамбуле главы киевского режима Владимира ЗеленскогоДля присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщали ранее американские СМИ.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры в Стамбуле: смогут ли Москва и Киев о чем-то договоритьсяЗачем Зеленский собрался в Стамбул "на встречу с Путиным" – мнение"Нет никакой сделки без Путина" – Уиткофф о переговорах с Украиной
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Новости
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РИА Новости Крым
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сша, кит келлог, новости, россия, владимир путин (политик), переговоры, украина
США надеются на прибытие Путина в Стамбул для переговоров

Трамп приедет в Стамбул в случае прибытия туда Путина – Келлог

16:52 13.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. США надеются, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, и в этом случае туда также приедет американский лидер Дональд Трамп. Об этом заявил спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News во вторник.

"Мы надеемся, что президент Путин тоже появится, и тогда там будет и президент Трамп. Это может быть абсолютно невероятная встреча", – цитирует Келлога РИА Новости.

Келлог также подтвердил планы на присутствие в Стамбуле главы киевского режима Владимира Зеленского
Для присутствия на возможных переговорах России и Украины в Стамбул отправятся спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог, сообщали ранее американские СМИ.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российская сторона продолжает готовиться к переговорам. При этом он не стал говорить, кто представит Россию в Стамбуле. По словам Пескова, Кремль объявит об этом, как только глава государства Владимир Путин посчитает нужным это сделать.
В ночь на 11 мая по итогам встреч с лидерами стран, приехавших в Москву на празднование 80-летия Великой Победы, президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить без всяких предварительных условий прямые переговоры, прерванные по инициативе Украины в 2022 году. Он также заявил, что обсудит с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность провести такие переговоры в Стамбуле. Эрдоган ответил, что Турция готова внести вклад в перемирие на Украине. В тот же день, 11 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг.
Президент США Дональд Трамп заявил, что думает над возможностью поехать в Стамбул 15 мая, где в тот же день может пройти встреча представителей России и Украины.
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СШАКит КеллогНовостиРоссияВладимир Путин (политик)ПереговорыУкраина
 
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