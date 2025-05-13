https://crimea.ria.ru/20250513/sledkom-rassleduet-popytki-lishit-krymchan-zemli-1146394138.html

Следком расследует попытки лишить крымчан земли

Следком расследует попытки лишить крымчан земли - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Следком расследует попытки лишить крымчан земли

Жители Алушты и Партенита на Южном берегу Крыма заявляют о попытках лишить их законно оформленных земельных участков. Об этом сообщили СК России. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T10:35

2025-05-13T10:35

2025-05-13T11:05

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жители Алушты и Партенита на Южном берегу Крыма заявляют о попытках лишить их законно оформленных земельных участков. Об этом сообщили СК России.В пресс-службе уточняют, что пострадавшие обратились к председателю Следкома Александру Бастрыкину в соцсетях. По словам заявителей, местные власти пытаются оспорить их право собственности на участки.Следователи провели процессуальную проверку по статье "Халатность". Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки доложить о первых результатах расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгулеСК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в КрымуНа Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), алушта, партенит, крым, новости крыма, закон и право, правосудие