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Следком расследует попытки лишить крымчан земли - РИА Новости Крым, 13.05.2025
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Следком расследует попытки лишить крымчан земли
Следком расследует попытки лишить крымчан земли - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Следком расследует попытки лишить крымчан земли
Жители Алушты и Партенита на Южном берегу Крыма заявляют о попытках лишить их законно оформленных земельных участков. Об этом сообщили СК России. РИА Новости Крым, 13.05.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жители Алушты и Партенита на Южном берегу Крыма заявляют о попытках лишить их законно оформленных земельных участков. Об этом сообщили СК России.В пресс-службе уточняют, что пострадавшие обратились к председателю Следкома Александру Бастрыкину в соцсетях. По словам заявителей, местные власти пытаются оспорить их право собственности на участки.Следователи провели процессуальную проверку по статье "Халатность". Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки доложить о первых результатах расследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пенсионерка погибла после нападения барана на самовыгулеСК проводит проверку по делу о гибели мужчины от угарного газа в КрымуНа Кубани парни угрожали девушкам за отказ в знакомстве
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), алушта, партенит, крым, новости крыма, закон и право, правосудие
Следком расследует попытки лишить крымчан земли

В Алуште и Партените жители жалуются на попытки отнять их земельные участки - CК

10:35 13.05.2025 (обновлено: 11:05 13.05.2025)
 
Вид на Аю-Даг, Партенит и Гурзуф с Беседки ветров
Вид на Аю-Даг, Партенит и Гурзуф с Беседки ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Жители Алушты и Партенита на Южном берегу Крыма заявляют о попытках лишить их законно оформленных земельных участков. Об этом сообщили СК России.
В пресс-службе уточняют, что пострадавшие обратились к председателю Следкома Александру Бастрыкину в соцсетях. По словам заявителей, местные власти пытаются оспорить их право собственности на участки.
"В настоящее время местные чиновники, ссылаясь на некомпетентность сотрудников, оформлявших данные разрешения, пытаются отменить решения о передаче земельных участков в собственность граждан", – говорится в сообщении СК.
Следователи провели процессуальную проверку по статье "Халатность". Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки доложить о первых результатах расследования.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)АлуштаПартенитКрымНовости КрымаЗакон и правоПравосудие
 
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